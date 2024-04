‘Escola de Pais’ orienta famílias de estudantes de Volta Redonda

Volta Redonda – “Não é só a educação dos filhos que é necessária, mas a dos pais também”. Segundo a prefeitura, a frase do professor, escritor e filósofo Mario Sergio Cortella pode representar o projeto ‘Escola de Pais’, implementado na rede municipal de ensino. A iniciativa da implementadora Mônica Bedê atende alunos de todos os níveis, desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental.

O objetivo, segundo Mônica, é levar para as famílias abordagens sobre como orientar seus filhos em valores e comportamentos, visando o sucesso acadêmico e pessoal, deixando clara também a importância do trabalho de parceria entre família e escola.

“A gente sabe que a educação mudou com a tecnologia, o formato da família mudou e, às vezes, muitas ficam perdidas na hora de orientar, de educar os filhos. Então achamos que seria importante levar aos pais e mães conhecimento, trocar informações que pudessem dar a eles a oportunidade de serem pais melhores, de educar com mais amor, mas também com firmeza. Em uma educação que criasse filhos autônomos, capazes de se desenvolverem, de sonhar e de achar que eles são capazes de vencer, de socializar”, explicou Mônica Bedê.

Durante os encontros realizados nas unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação (SME) e da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), são oferecidas palestras com temas variados: “Como criar filhos vencedores?”; “Família, a primeira escola”; “Pais melhores, filhos melhores. Educar pelo exemplo”; “Pais e filhos – Uma oportunidade para crescer e aprender”; “Inteligência Emocional na educação dos filhos”; e “Parentalidade Positiva – Uma ferramenta na abordagem educacional dos nossos filhos”, entre outros.

Projeto já passou por mais de 20 escolas em 2024

O “Escola de Pais” atendeu 36 escolas em 2023 ,e neste ano já chegou a pais e mães de 22 escolas até o fim de março. A diretora-adjunta da Escola Waldyr Bedê, Daniele Figurelo, conta que os encontros acontecem a cada trimestre e que já foram incorporados ao calendário letivo da rede.

“E a gente valoriza muito esse tipo de ação dentro da escola, porque é através dela que nós conseguimos estreitar os nossos laços com a comunidade. Na nossa gestão, eu e a Janine, que é a diretora-geral, temos isso muito claro no nosso plano de gestão e dentro do nosso PPP (Projeto Político Pedagógico)”, disse Daniele.

“Às vezes eles (pais e mães) nos procuram, às vezes num momento de uma conversa eles falam o que foi falado no encontro, dizem: ‘eu tentei aplicar lá em casa e deu tudo super certo’. Eles sempre nos dão um retorno”, conta a diretora-adjunta da unidade.

Para o secretário municipal de Educação, Sérgio Sodré, levar as famílias para dentro das escolas é fundamental para conscientizá-las da importância da participação dos pais, mães e responsáveis no processo de ensino-aprendizagem.

“Oferecer estrutura adequada, profissionais capacitados, trazer inovação para as metodologias de ensino, tudo isso é necessário, assim como fazer a integração das famílias no ambiente escolar. Esse trabalho da ‘Escola de Pais’ contribui nesse sentido de orientar, ajudar esses pais e mães que, em muitos casos, têm dificuldades para acompanhar o dia a dia escolar dos filhos. A ideia é abrir a escola para que essa interação aconteça cada vez mais, e que os alunos sejam beneficiados com a melhor condição possível para aprender”, destacou Sodré.