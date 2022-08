Escola de Piraí é campeã do prêmio ‘Nestlé por Crianças Mais Saudáveis’ na região sudeste

Matéria publicada em 12 de agosto de 2022, 14:46 horas

Piraí- A escola municipal CIEP 158-Professora Margarida Thompson, no município de Piraí, foi uma das contempladas na região sudeste com o prêmio ‘Nestlé por Crianças Mais Saudáveis’.

De acordo com a Professora Jaqueline Dias, representante da escola no projeto, a escola CIEP 158 – Professora Margarida Thompson, é uma Escola Integral Pública do município de Piraí e que participou da 5ª edição do Prêmio ‘Nestlé Crianças Mais Saudáveis’, cumprindo com as missões estabelecidas pela organização do Projeto.

Segundo Jaqueline, a proposta da Organização era que a escola cumprisse com as missões e apresentasse um projeto que enfatizasse os hábitos saudáveis no dia a dia dos alunos.

– O Projeto apresentado pela escola foi Pare, Respire, Sinta, Viva, que articula ações do bem estar físico e emocional dos alunos. No dia 27 de julho foi apresentado os semifinalistas do projeto, onde foram selecionadas 42 escolas da Região Sudeste. No dia 01 de agosto foi revelado as escolas finalistas, ficando 8 escolas e no dia 08 de agosto saiu o resultado final, o qual foi divulgado que a escola CIEP 158- Professora Margarida Thompson foi campeã na região sudeste, sendo um momento de muita alegria para todos nós do CIEP – destacou a professora.

Premiação irá ajudar na elaboração de novos projetos

Na opinião de Pedro Paulo, diretor do Ciep 158, a escolha da escola como uma das contempladas com o prêmio na região sudeste vai incentivar a realização de novos projetos, pois toda a comunidade escolar vê a concretização de um projeto deste porte. “Por conta do prêmio de R$ 35 mil que a escola recebeu, pretendemos melhorar o espaço físico do local, onde propiciará transformar alguns espaços para serem mais acolhedores” ressaltou o diretor.

De acordo com o diretor da unidade, a premiação da escola deixou os professores, funcionários, alunos e toda a equipe diretiva, muito emocionados, onde todos estão vibrantes desde o anúncio do resultado.

– A premiação e a escolha da escola como uma das contempladas na região sudeste é um coroamento de todos os esforços empreendidos. Com o prêmio faremos melhorias no refeitório, na área de brincar e a criação de um lounge escolar, para descanso dos alunos, uma vez que nossa Escola funciona em tempo integral.

Como trabalhamos com os alunos a horta escolar, também implementaremos o uso das composteiras – disse empolgado o diretor Pedro.

De acordo com o diretor, o tema Pare, Respire, Sinta, Viva, foi pensado a partir das maiores necessidades dentro do contexto de escola integral e foi construído coletivamente com a participação do Conselho Escolar da unidade.

Professora Roselaine – 1° e 2° ano.

Professora Adália e AEC Mariana – 3° ano.

Professora Michele Januário – 4° ano.

Professora Daiane – 5° ano.

Professora Aline – Educação Física.

Orientadora Pedagógica – Cláudia Lopes

Diretor Pedro Paulo

Subdiretora Ana Paula

Projeto

O Prêmio Nestlé por Crianças Mais Saudáveis é uma iniciativa da Fundação Nestlé Brasil, criada com o objetivo de incentivar hábitos saudáveis em crianças das escolas públicas brasileiras. Desde 2018 premiamos 10 projetos por ano com R$35 mil em benfeitorias e mentorias pedagógicas para implantação de iniciativas comprometidas com o bem-estar e saúde das crianças.

