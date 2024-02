Escola de Talentos forma cerca de 200 profissionais

Angra dos Reis – Formandos do projeto Escola de Talentos se reuniram no Centro de Estudos Ambientais (CEA), na Praia da Chácara, na tarde da última quarta-feira, dia 31 de janeiro, para mais uma cerimônia de entrega de certificados. Desta vez foram 199 alunos que concluíram cursos nas áreas de indústria, comércio, náutica, marketing digital, estética e hotelaria. Com essa nova leva de formandos, o projeto já qualificou em torno de 1.100 pessoas, a contar desde 2022, quando foi criado.

O Projeto Escola de Talentos é uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Angra. Todos os cursos são gratuitos. Havia formandos de 12 cursos, oferecidos em parceria com o Senai e o Senac: Operação de empilhadeira, Pintura em alvenaria, Instrumentação industrial, Montagem de drywall, Tecnologia e manutenção de rolamentos, Medição industrial, Alongamento de cílios, Atendimento hospitaleiro, Design de sobrancelhas, Preparo e serviço de coquetéis, Recepção de hotéis e Técnicas de serviço de garçons.

O objetivo da Escola de Talentos é incentivar a capacitação profissional em Angra, gerando mão de obra qualificada e voltada para as principais necessidades do mercado de trabalho local. Dessa forma, a Escola de Talentos contribui para melhorar a qualidade de vida das pessoas, fomentar a geração de renda e fortalecer a economia local.

Dentre os formandos havia profissionais já encaminhados para as vagas de emprego, como Max Suel Senador, morador da Nova Angra, que fez o curso de Operação de empilhadeira.

– No meu trabalho eu atuo em uma outra função, mas a chefia já disse que vai me passar para a operação de empilhadeira. Só tenho a agradecer à Prefeitura e ao Senai, que disponibiliza cursos muito bons – disse Max Suel.

Outro formando em Operação de empilhadeira foi Douglas Martins, morador da Enseada, que atualmente é motorista de aplicativo e está otimista por conta da nova qualificação.

– O curso foi muito bom e, por conta dos dias e horários das aulas, foi tranquilo para conciliar com meu trabalho. As oportunidades estão surgindo em Angra, por conta de novas empresas chegando, como no setor atacadista – destacou o profissional.

A cerimônia contou com a presença do secretário de Governo, Cláudio Ferreti; do superintendente de Desenvolvimento Econômico, Felipe Voto; além de representantes da Firjan, Senac, Senai, Cidade Inclusiva e sociedade civil.

– A palavra que define nossa proposta é “oportunizar”. Não há política pública mais importante do que a geração de emprego, pois por meio dele a pessoa se realiza, as famílias se realizam. É muito bom ouvir de uma pessoa “eu tive oportunidade e agora eu tenho emprego” – disse o secretário de Governo, Cláudio Ferreti.

– Na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente faz um estudo do mercado de trabalho e organiza os cursos conforme as demandas desse mercado, fomentando a qualificação profissional da população, por meio de parcerias, como as feitas com o Senac e o Senai – explicou Felipe Voto, sobre o funcionamento da Escola de Talentos.