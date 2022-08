Escola Firjan Sesi Barra do Piraí vai representar o Sul Fluminense em competição internacional de robótica

Matéria publicada em 3 de agosto de 2022, 15:53 horas

Barra do Piraí – A equipe Dragon Bots, composta por seis alunos da Firjan SESI Barra do Piraí, será a única representante do Sul Fluminense no Festival Internacional de Robótica, que vai reunir competidores de todo o país, nos dias 5 a 7 de agosto, no Pier Mauá, no Rio.

Com o projeto ‘Dragon Farmacy’, a equipe irá competir na categoria First Lego League Challenge (FLL), na qual os estudantes, de 9 a 16 anos, constroem e programam robôs de LEGO para cumprir uma série de missões em um tapete, além de desenvolverem um projeto de inovação. O projeto dos alunos do Sul Fluminense consiste em uma caixa que serve para transportar remédios — neste caso, do centro de Barra do Piraí para o distrito de São José do Turvo —, conservando os medicamentos na temperatura e estado ideal. A iniciativa foi campeã na categoria ‘Projeto de Inovação’, no Torneio Nacional, realizado em maio último, em São Paulo.

“Participar de um torneio mundial é ver todo um trabalho se concretizando, toda uma estrutura, um planejamento sendo executado por todos os alunos, que estão compenetrados, com muito foco e dando o seu melhor. Isso mostra que a metodologia que a Firjan SESI implementa dá resultados, ela é processual, mas é concreta, que traz fomento tecnológico e profissional muito interessante aos alunos”, destaca o técnico da equipe Dragon Bots, Gilcicledes dos Santos.

A integrante da Dragon Bots, a aluna Selena Soares, de 17 anos, não esconde o sentimento de participar da etapa internacional da FLL. “Com toda certeza será uma experiência única, minha e dos demais membros da equipe. É a nossa oportunidade de praticar os valores que a Firjan SESI nos incentiva todos os dias. Viver o First Lego League Challenge, se divertir, conhecer pessoas novas, trocando conhecimento e, principalmente, mostrando o que fizemos nos demais torneios – será um dos melhores momentos de nossas vidas”, declara a estudante.

Organizado pelo Serviço Social da Indústria (SESI) e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), o evento reúne duas competições: o SESI FIRST LEGO League International Open Brazil powered by SESI, competição internacional que vai reunir as melhores equipes de FLL de todo o mundo, sendo 58 estrangeiras e 32 brasileiras; e, simultaneamente, o Off Season da FIRST Robotics Competition (FRC), com 28 equipes brasileiras. Dezoito estados brasileiros – AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, PE, PR, RJ, RN, RS, SC, SP, SE – terão equipes competindo no Festival Internacional SESI de Robótica 2022.

Das 90 equipes que competirão pelo FLL, 58 são de 36 países diferentes: África do Sul, Argentina, Cazaquistão, Chile, Colômbia, Coreia do Sul, Dinamarca, Egito, Emirados Árabes, Escócia, Eslováquia, Espanha, Estados Unidos, Estônia, França, Alemanha, Grécia, Honduras, Hungria, Irlanda, Irlanda do Norte, Israel, Itália, Japão, México, Macedônia do Norte, Marrocos, Nigéria, Noruega, Paraguai, Polônia, Porto Rico, Reino Unido, República Tcheca, Romênia, Uruguai.

O evento contempla tecnologia, ciência, engenharia e troca cultural entre crianças e adolescentes, de 9 a 19 anos. É aberto ao público e com entrada gratuita, sujeito apenas à lotação máxima. Além de assistirem às competições, os visitantes poderão participar de atividades experimentais no Espaço Acesse para criar brinquedos e vivenciar arte, ciência e tecnologia na prática e de forma lúdica.