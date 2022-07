Escola municipal de educação especial de Valença recebe investimentos

Matéria publicada em 1 de julho de 2022, 15:35 horas

Valença- Além dos investimentos que foram realizados no CIMEE – Centro Municipal de Educação Especial, com a finalidade de oferecer conforto e segurança aos alunos, pais e professores, com a instalação de trinta aparelhos de ar condicionado e nove portas blindex, climatizando todas as salas e os ambientes da escola. Para aumentar a segurança e controle dos alunos, a direção também instalou um sistema de câmeras para monitorar as ações no interior da escola. Janelas receberam grades de proteção e o pátio usado para embarque e desembarque dos alunos, recebeu cobertura para proteção do sol forte e das chuvas. Podendo também ser usado como área de lazer. Importante citar que parte desses investimentos são realizados com repasses da empresa do estacionamento rotativo.

A Secretaria de Educação também enviou ao CIMEE, carteiras e cadeiras novas que foram compradas em quantidade para reposição nas salas de aulas da rede de ensino. O refeitório da instituição já havia recebido mobiliários novos, como banco e mesas para compor o ambiente.

O Diretor do CIMEE, Carlos Alberto Bessa, destacou com alegria a compra de uma Lousa Digital Touch-Screen, com a finalidade de auxiliar o professor com o uso da tecnologia inovadora, explorando possibilidades dinâmicas, com o intuito de potencializar o desenvolvimento dos alunos. “A nossa equipe de trabalho possui um diferencial que é a qualidade de atendimento aos alunos. São profissionais apaixonados por ensinar e que estão em constante formação. Isso faz toda diferença”, comentou Carlos Alberto.