Escola Municipal de Porto Real comemora 35 anos de fundação

Matéria publicada em 10 de agosto de 2022, 16:42 horas

Porto Real- Localizada no bairro Jardim das Acácias, a Escola Municipal Cruz e Souza, comemorou na manhã desta quarta, dia 10, o aniversário de 35 anos de sua fundação. As comemorações contaram com diversas atividades, entre elas uma roda de capoeira e a distribuição de mudas, com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura, Pecuária e Abastecimento, SMDR. A direção, o corpo docente e os estudantes cantaram o tradicional Parabéns e um bolo foi distribuído aos presentes. Inaugurada em 1987, a escola é um dos pilares da educação no município, constituindo junto com a Escola Municipal Patrícia Pineschi, que fica no bairro de Fátima e o Ciep 487, Oswaldo Luiz Gomes, no Freitas Soares, importantes marcos para o início do trabalho educacional em Porto Real.

O Líder de Governo na Câmara, vereador Elias Vargas, esteve presente na comemoração, participou de atividades com as crianças e destacou que é importante comemorar a data. “A Escola Cruz e Souza foi uma das primeiras instituições de ensino do município, todos estão de parabéns por fazer deste lugar um local onde os alunos se sentem acolhidos e o processo educacional flui com grande naturalidade” – Disse.

O Prefeito Alexandre Serfiotis parabeniza a escola, os diretores, professores e os funcionários pela dedicação, por todos estes anos na atuação no processo educacional que prepara os alunos para o futuro, formando nossos cidadãos. “É gratificante comemorar uma data tão especial, pois é a confirmação de que a educação é o caminho certo para ser seguido com firmeza e responsabilidade. Parabéns a todos” – concluiu o prefeito Serfiotis.

O nome da escola presta uma homenagem ao poeta brasileiro João da Cruz e Souza, um filho de escravos, que teve sua educação patrocinada por antigos (donos dos seus pais) Cruz e Souza, como ficou conhecido, era muito inteligente e desde a infância tinha vocação para língua e literatura, sendo autor de diversos livros e poemas.