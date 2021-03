Matéria publicada em 11 de março de 2021, 11:21 horas

Unidade será ampliada e ainda receberá projeto de segurança contra incêndio e pânico

Volta Redonda- Localizada na Avenida Paulo Erlei Abrantes, n⁰ 3.016, no bairro Três Poços, a Escola Municipal Professora Marizinha Félix Teixeira, é uma das cinco unidades da Rede Municipal de Ensino de Volta Redonda que estão sendo reformadas pela prefeitura municipal de Volta Redonda.

De acordo com a secretaria municipal de educação, a escola será ampliada e receberá projeto de segurança contra incêndio e pânico, onde a previsão para o término da obra é início do próximo mês de maio.

A obra prevê a construção de sala para o Serviço de Orientação Educacional (SOE) e almoxarifado; reparo no muro e grades; troca de portões; novo piso do pátio com a instalação de mesas; compactação do piso das salas de aula e corredor de acesso; troca de piso das salas de aula, corredor, refeitório e hall de entrada; colocação de revestimento nas salas, corredores e refeitório; pintura geral; troca de alambrado e pintura da quadra de esportes; além da implantação de sistema de segurança contra incêndio e pânico.

A Escola Municipal Marizinha Félix atende à segunda fase do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), abrangendo a faixa etária de 11 a 16 anos. Os alunos são moradores dos bairros Três Poços, Vila Rica, Parque Vitória, Parque Independência, Água Limpa e ainda do município vizinho de Pinheiral. Em 2021, a unidade tem 482 estudantes matriculados, sendo 225 no período da manhã e 257 no turno da tarde.

O mesmo prédio abriga também o Colégio Estadual Gecy Vieira Gonçalves, que funciona no período noturno. O colégio oferece o Ensino Médio Regular para 72 alunos e ainda recebe 93 estudantes do EJA (Educação para Jovens e Adultos).

Outras quatro unidades da Rede Municipal de Ensino passam por reformas. A Escola Municipal Amazonas, no Retiro, está sendo ampliada. E a reforma de três CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil), já em andamento, vai aumentar o número de vagas para educação infantil no município. O Zilda Arns, no Conforto, cresceu em 127 o número de alunos; o CMEI Vera Lúcia Silveira Braga, antigo Branca de Neve, no Volta Grande, passará a atender mais 140 crianças; e ainda está em obra o CMEI Madre Tereza de Calcutá, no Santo Agostinho, que recebe reforço estrutural.