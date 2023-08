Escola municipal no Padre Josimo será totalmente reconstruída

Volta Redonda – A Escola Municipal Palmares, no Padre Josimo, em Volta Redonda, será totalmente reconstruída. As obras terão início neste mês, com a unidade passando por uma significativa ampliação e reforma geral, expandindo sua área para quase 3.000m². O projeto contempla a construção de um moderno laboratório de Informática e Ciências, auditório, biblioteca, um refeitório, mais 14 salas de aula, além da revitalização completa da quadra de esportes. O investimento é de R$ 7.643.434,56, com recursos próprios do município.

As novas dependências serão projetadas com acessibilidade para garantir a inclusão de todos os alunos, além de contar com sistemas de combate a incêndio e pânico, assegurando um ambiente seguro para toda a comunidade escolar.

As obras terão início no próximo dia 21. Durante a assinatura da ordem de serviço, os representantes da Infinity Arquitetura e Construções, empresa vencedora da licitação, destacaram que irão priorizar a contratação da mão de obra local; cerca de 35 funcionários somente na reconstrução da Escola Municipal Palmares. Entre os profissionais que poderão ser absorvidos estão: pedreiro, ajudante, servente, pintor, armador, eletricista, carpinteiro e gesseiro. Interessados podem enviar currículos para o e-mail: [email protected]

“Conseguimos que a escola seja totalmente reformada, algo que atende a um pedido da comunidade. Agradeço ao prefeito Neto. Estamos felizes pela reforma, o bairro Padre Josimo merece”, celebrou o vereador Luciano Mineirinho.

Escola infantil do Retiro será reformada e ampliada

Outra obra em unidade escolar que começa este mês é a de ampliação e reforma do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Alzira Vargas Amaral Peixoto, no bairro Retiro. O objetivo é proporcionar um espaço mais amplo e adequado para atender os alunos com uma nova construção de mais de 1.500m². As melhorias incluem nove salas aula, sala de informática, de reunião, refeitório e brinquedoteca.

A reforma no valor de R$ 2.243.060,10 contemplará também a acessibilidade em conformidade com as normas vigentes. A segurança também é prioridade, com a instalação de sistemas de combate a incêndio e pânico, assegurando um ambiente seguro para toda a comunidade escolar.

“Estamos reconstruindo a nossa cidade e outras melhorias virão com certeza. São obras importantes, uma delas, por exemplo, é a da Escola Palmares que é a maior obra pública em um colégio na região. Além disso, a empresa vai priorizar a contratação de mão de obra local, o que é importante para nós, a geração de emprego e renda em Volta Redonda”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.