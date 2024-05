Escola Municipal realiza projeto “Filosofia Para Ser Feliz”, em Porto Real

Porto Real – A Escola Municipal Marina Graciani deu início, nesta quarta-feira (15), ao projeto “Filosofia Para Ser Feliz”, desenvolvido pela escola para debater tópicos contemporâneos junto com a filosofia. O programa, que contará com oficinas e debates, teve início com um “Café Filosófico”, realizado para os alunos do 6º ao 9º ano no Horto Municipal.

A diretora da escola, Danielle Marquiole, é a idealizadora do projeto, que também conta com professores e colaboradores para a execução. No “Café Filosófico”, conduzido pela professora de filosofia e coaching escolar Tânia Regina Pereira, foram discutidas questões cotidianas dos adolescentes juntamente relacionadas com as ideias de Sócrates. Ela destacou a importância da boa comunicação com os estudantes para o desenvolvimento escolar.

“É preciso dar lugar de fala ao jovem e adolescente, estabelecendo o diálogo, respeitando a diversidade e as habilidades socioemocionais”, afirmou a professora de filosofia.

A próxima etapa do projeto será a aplicação de um teste de inteligência emocional para os estudantes. De acordo com a diretora, o objetivo é ajudar os alunos a entenderem e gerenciarem melhor suas emoções para promover o bem-estar diante das questões cotidianas e melhorar as relações interpessoais.

As oficinas, terceira parte do projeto, acontecerão dos dias 24 de maio a 11 de julho. A iniciativa será encerrada no dia 09 de agosto, com a apresentação de um coral supervisionado pela professora Lílian Arbex. O encerramento contará com a presença da direção, coordenação e profissionais da supervisão de ensino, além de outros representantes da comunidade escolar, que assistirão a uma apresentação musical. Os estudantes do coral ensaiam a música ‘Happy’, de Pharrell Williams , para o número.