Escola Vocacionada à Música recebe Concerto Didático em Barra Mansa

Barra Mansa – Em homenagem ao Dia Internacional do Jazz, comemorado em 30 de abril, a Escola Vocacionada à Música no Ciep-485-João Batista Barros, localizada no bairro Bom Pastor, recebeu um Concerto Didático da Big Band do Projeto Música nas Escolas nesta terça-feira (29). Instituído pela Unesco em 2011, o Dia Internacional do Jazz destaca o papel desse estilo musical na promoção da paz, do diálogo e da cooperação entre os povos.

Com regência do maestro Renilton Vilela, o repertório incluiu canções como ‘Garota de Ipanema’, de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, que contou com a participação da estudante Liz Baião, do 3º ano do Ensino Médio da escola; ‘Bananeira’ e ‘Emoriô’, de João Donato e Gilberto Gil; ‘The Chicken’, de Jaco Pastorius; ‘Vera Cruz’, de Milton Nascimento, Lô Borges, Wagner Tiso e Toninho Horta; ‘Milestones’, de Miles Davis; ‘Groovin’ High’, de Dizzy Gillespie; e ‘Moonglow’, de George Dunning.

O coordenador musical da Vocacionada à Música, Giliade Lima, contou que a apresentação visou celebrar a diversidade e a liberdade musical do jazz, assim como permitir que os alunos possam ter a vivência e entender a dinâmica da música ao vivo.

“É um momento muito especial para todos nós, homenageando esse gênero musical tão rico e influente. Proporcionar isso para o aluno neste processo de formação é importantíssimo. Ele vê o professor e coloca em prática o conteúdo que é trabalhado em sala de aula. Além do contexto cultural, tem ainda o didático e pedagógico”, destacou.

Para o maestro Renilton Vilela, cada apresentação realizada na escola é uma oportunidade valiosa para os estudantes serem imersos ainda mais no universo musical.

“Momentos como este proporcionam um grande aprendizado para os estudantes, permitindo que eles enxerguem a possibilidade de um futuro profissional na área. Barra Mansa tem se destacado na valorização dos talentos musicais e ficamos muito felizes de ver como essa parceria entre a Vocacionada à Música e o Projeto Música nas Escolas está evidenciando e contribuindo para esse sucesso”, contou Renilton.