Escola Vocacionada de BM é finalista do ‘Prêmio Nestlé Por Crianças Mais Saudáveis’

Matéria publicada em 5 de agosto de 2022, 15:05 horas

Unidade já pode ser considerada umas das 25 melhores de ensino público do país em incentivo à prática de hábitos saudáveis às crianças

Barra Mansa- Localizada no bairro Paraíso de Cima, em Barra Mansa, a Escola Vocacionada Socioambiental – Ciep Ada Bogato, é finalista do ‘Prêmio Nestlé Por Crianças Mais Saudáveis’.

Concorrendo com outras 24 instituições, já é considerada uma das 25 melhores de ensino público do país em incentivo à prática de hábitos saudáveis às crianças. O final da competição será na próxima segunda-feira, dia 8. O prêmio serão R$ 35 mil em benfeitorias e mentorias pedagógicas à instituição.

O objetivo do projeto, que acontece anualmente e está em sua 5ª edição, é reconhecer instituições públicas de Ensino Fundamental I com propostas cooperativas para o desenvolvimento de hábitos saudáveis nos estudantes. O prêmio em dinheiro é destinado a dez escolas campeãs para implementarem iniciativas comprometidas com o bem-estar e saúde das crianças.

“Nossa expectativa é ganhar o prêmio. Nossa escola participou de todas as propostas e está muito otimista em ser uma das dez premiadas pela Nestlé”, comentou a gerente de Educação Básica da Rede Municipal de Ensino, Alessandra Mara.

O diretor pedagógico da entidade, Lucas Peres Guimarães, afirmou que só de estar na final já é um reconhecimento nacional de que a Escola Vocacionada Socioambiental é diferenciada por ensinar a ler e a escrever através da leitura de mundo. “Nós temos um processo pedagógico de que as crianças serão mais saudáveis por si só e o Prêmio corrobora com uma visão nacional do quanto nós somos diferenciados no quesito de uma proposta pedagógica que é relevante para esse aluno”, destacou.

As crianças, que comemoraram a posição de finalistas no prêmio, participaram ativamente de todo o processo com atividades realizadas na escola e relacionadas à questão da alimentação saudável, como a construção de horta, plantação e colheita de alimentos, oficinas de preparo de alimentação saudável, produção de alimentos com reutilização como bolo de casca de banana.

As escolas participantes do Prêmio Nestlé, se envolveram em gincanas com missões lúdicas que garantiram pontos e estimularam os hábitos saudáveis do programa.

Expectativa

A diretora da unidade, Juliana Rezende, e a orientadora pedagógica, Ângela Costa, já sabem como será investido o dinheiro da premiação, caso a Vocacionada Socioambiental de Barra Mansa vença: a escola fará a aquisição de bebedouros industriais; a construção de um espaço de brincar no ‘Reflorart’, de um parquinho e de uma casa na árvore. Também serão adquiridos eletrodomésticos para a construção de uma cozinha experimental e, por fim, serão compradas ferramentas para a horta da instituição, que será ampliada.