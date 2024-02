Escolas de Porto Real iniciam o ano letivo com material escolar disponível em estoque 

Porto Real – Segundo a secretária Municipal de Educação, Maria Madalena Ferreira, o abastecimento de material escolar visa atender às necessidades dos alunos durante o ano letivo, principalmente para as crianças mais necessitadas. “Sabemos que esses recursos são essenciais para o aprendizado e o desenvolvimento de nossos estudantes, por isso, durante o mês de janeiro a equipe administrativa da Secretaria trabalhou arduamente para abastecer o estoque de todas as unidades de ensino da rede, proporcionando assim uma grande melhoria para o início do ano letivo. As escolas terão o controle e a posse do material escolar para que sejam atendidas as necessidades das crianças durante todo o período escolar” frisou Madalena.

“Nossos alunos agora têm em mãos materiais de alta qualidade, cuidadosamente selecionados para apoiar seu desenvolvimento acadêmico. Não somente os alunos, mas também os professores terão direito aos materiais, como por exemplo, canetas para quadro branco, apagador, régua e canetas”, destacou o prefeito Alexandre Serfiotis. Entre os materiais já adquiridos e entregues nas escolas destacam-se: cadernos (comum, desenho e meia pauta), lápis, borracha, cola, régua, tesoura, lápis de cor, canetinha, tinta guache, massa de modelar, cartolina, papel cartão, canetas hidrográficas, EVA, entre outros.