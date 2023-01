Escolas de samba do Rio retomam ensaios técnicos neste fim de semana - Diário do Vale

Matéria publicada em 14 de janeiro de 2023, 10:03 horas

Apresentações ocorreram fora do período normal nos dois últimos anos

Rio – A temporada regular de ensaios técnicos das escolas de samba do Rio de Janeiro na Marquês de Sapucaí, na preparação do carnaval 2023 será retomada neste fim de semana. Por causa da pandemia de covid-19 , tais apresentações não foram realizadas nas datas do calendário oficial de carnaval em 2021 e, no ano passado, ocorreram fora do período normal. Embora tenham recebido um público saudoso do carnaval, os ensaios de 2022 não tiveram a mesma emoção daqueles dos carnavais anteriores à pandemia.

Agora, os torcedores de cada agremiação já podem se preparar para a animação do Sambódromo, que começa hoje (14) com apresentação três escolas da Série Ouro, que já foi Série A e Grupo de Acesso; e no dia seguinte, de duas do Grupo Especial, considerado a elite do carnaval carioca.

Neste sábado, a primeira a entrar na avenida, às 20h, é a Lins Imperial; seguida da Estácio de Sá, às 21h, e da Inocentes de Belford Roxo, às 22h, as três associadas à Liga RJ, responsável pelas escolas de samba integrantes da Série Ouro.

Grupo Especial

Domingo (15), o Império Serrano faz o ensaio técnico às 20h30 e a Paraíso do Tuiuti, às 22h. As apresentações técnicos continuam no fim de semana seguinte e terminam no dia 12 de fevereiro.

Além de ser a voz que vai abrir os ensaios técnicos do Grupo Especial, o cantor Ito Melodia, será o intérprete do Império Serrano, depois de defender muitos carnavais da União da Ilha. A estreia na tradicional escola de Madureira, anima o cantor, principalmente porque, em 2023, a escola vem com um enredo forte em homenagem a uma das mais destacadas figuras do Império, o cantor e compositor Arlindo Cruz, que, no dia 17 de março de 2017, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) e, desde então, ficou impossibilitado de andar, se mexer e falar.

Transporte

Para atender ao público e integrantes das escolas o MetrôRio preparou um esquema de operação nas estações Central e Praça Onze, em que, nos domingos de ensaios técnicos na Marquês de Sapucaí, em que o horário será estendido até a meia-noite. Nos sábados de ensaios no Sambódromo, o funcionamento do sistema será mantido, das 5h à meia-noite. De acordo com a concessionária, o objetivo é oferecer mais comodidade e facilidade aos clientes.

As outras estações do sistema metroviário encerram os embarques às 23h, como ocorre aos domingos, e depois desse horário, só funcionarão para desembarque.

Até o fechamento dessa matéria, a SuperVia, responsável pelo funcionamento dos trens, não respondeu ao pedido de informações sobre o horário dos serviços nos dias de ensaio técnico.

A CCR Barcas informou que “não haverá mudança na operação” do serviço para os dias de ensaio técnico.

Programação

Série Ouro: Neste sábado, ensaiam, às 20h, Lins Imperial, às 21h, Inocentes de Belford Roxo , às 22h, Estácio de Sá. No sábado seguine (21), às 19h30, Arranco; às 20h30, Unidos da Ponte; às 21h30, Bangu e, às 22h30 , União da Ilha. No dia 28, às 19h30, União de Jacarepaguá; às 20h30, Acadêmicos de Vigário Geral; às 21h30, Unidos de Padre Miguel e, às 22h30 , Porto da Pedra.

No dia 4, primeiro sábado de fevereiro, apresentam-se, às 19h30, as escolas Em Cima da Hora; às 20h30, Império da Tijuca; às 21h30, Acadêmicos de Niterói e, às 22h30, São Clemente

Grupo Especial: No domingo (15), serão realizados os ensaios técnicos da Império Serrano, às 20h30 e da Paraíso do Tuiuti, as 22h. No domingo seguinte (22), apresentam-se, às 20h30, a Imperatriz Leopoldinense e, às 22h, a Unidos da Tijuca. No dia 29, será a vez da Mocidade Independente de Padre Miguel, às 20h30, e da Estação Primeira de Mangueira, às 22h. No dia 5 de fevereiro, ensaiam as escolas Acadêmicos do Salgueiro, às 20h30, e Portela, às 22h.

No dia 11 de fevereiro, haverá teste de luz e som no dia 11 e lavagem da pista, às 18h30. Às 20h30, ensaia a Unidos de Vila Isabel e, às 22h, a Unidos do Viradouro. No dia seguinte, novo teste de luz e som e ensaios técnicos da Beija-Flor de Nilópolis, às 20h30, e da Acadêmicos do Grande Rio, às 22h.

Fonte: Agência Brasil