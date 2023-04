Escolas de Volta Redonda terão detectores de metal, diz prefeito

Matéria publicada em 12 de abril de 2023, 15:21 horas

Prefeitura quer firmar convênio com universidades para garantir apoio psicológico aos alunos

Volta Redonda – Além de câmeras de monitoramento, que já estão sendo compradas, as escolas de Volta Redonda terão, em breve, detectores de metal instalados nos portões de entrada. A notícia foi dada pelo prefeito Antônio Francisco Neto nesta quarta-feira (12), durante uma reunião, em seu gabinete, que reuniu vereadores, secretários, representantes das forças de segurança, do Conselho Tutelar e também a comissão de pais de estudantes.

O encontro, de acordo com Neto, teve por objetivo justamente definir medidas para aumentar a segurança nas escolas públicas e particulares do município. Outras medidas também foram anunciadas, como a elaboração de um convênio junto ao Governo do Estado para garantir a instalação de câmeras de monitoramento também nas escolas estaduais. Além disso, segundo Neto, está em andamento um estudo de viabilidade para a instalação de um ‘botão de pânico’ nos estabelecimentos de ensino.

“Além das câmeras de monitoramento, que já estamos preparando a compra, acertamos nesta reunião que as escolas serão dotadas de portais detectores de metal, tendo uma pessoa para fiscalizar cada portal”, reforçou o prefeito, acrescentando que os diretores da rede municipal vão participar de um processo de capacitação sobre o tema e o mesmo treinamento será estendido aos demais profissionais da Educação.

Neto também sugeriu a criação de um convênio com universidades e centros universitários locais, que possuam curso de Psicologia, para que seja coordenada uma ação de prevenção. A Secretaria de Ação Comunitária, que conta com um grupo de psicólogos, também auxiliará no projeto. “Essas são medidas que estamos tomando, após aumentar a Patrulha Escolar e reforçar as ações nas portas das escolas, principalmente em parceria com a Polícia Militar. A Polícia Civil tem nos ajudado na parte de inteligência e vamos tentar nos cercar de todos os lados”, afirmou o prefeito.

Já o secretário de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Barbosa, lembrou que a cidade conta com duas equipes da Patrulha Escolar, e toda a Guarda Municipal, assim como a Secretaria de Ordem Pública e a Polícia Militar estão prontas a dar apoio sempre que solicitado pela comunidade escolar. “Todas as estruturas das forças de segurança estão voltadas para as escolas da nossa cidade, mesmo não tendo sido detectado pelos setores de inteligência nada de concreto em relação às ameaças. Vamos tirar de tudo isso um aprendizado para melhorar ainda mais o planejamento, juntamente com a população”, afirmou Luiz Henrique.

“Infelizmente, esses massacres são uma realidade em quase todo o mundo. No Brasil, aumentaram os casos recentemente e toda essa abordagem acaba sendo nova para todos os envolvidos. A solução não vai partir de um só e tem de ser discutida de maneira séria, responsável. Todas as opiniões contam, vamos levar tudo em consideração”, concluiu o prefeito Neto.



Neto, ao centro, anunciou medidas emergenciais

Foto: Cris Oliveira – Secom/PMVR