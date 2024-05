Escritor de Barra Mansa participa do programa ‘Sem Spoiler’ nesta quinta-feira (2)

João Bosco fundou o Cine Clube Andrei Tarkovsky, durante seu mestrado de filosofia na Universidade Gama Filho, em 2010. Ele também é artista plástico e um dos autores do espetáculo “Papel de Louco”, que estreou na Sala Nelson Pereira dos Santos, em 2023, com os atores Vanessa Gerbeli e Herson Capri.

O programa desta quinta irá discutir um pouco sobre a vida e a obra do diretor Federico Fellini, debatendo também sobre um dos filmes mais aclamados do cineasta: Amarcord. A programação traz conversas interessantes sobre cinema e pode ser assistido pelo Instagram @suziethompson00.

Barra Mansa – O escritor, filósofo e psicanalista de Barra Mansa, João Bosco Millen, estará no programa “Sem Spoiler”, com Suzie Thompson e Marcelo Lino, nesta quinta-feira (2), às 21h.