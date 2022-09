Escritora de Barra do Piraí lança seu segundo livro

Matéria publicada em 26 de setembro de 2022, 13:42 horas

Barra do Piraí – Um ano depois da publicação de seu primeiro livro “Allegro”, a autora barrense, Luciana P. Dickinson, acaba de lançar seu segundo livro intitulado “Adágio”. O livro é um romance e a história se passa 15 anos após os acontecimentos de Allegro.

Luciana P. Dickinson, nascida e residente em Barra do Piraí, é licenciada em História e escreve desde a adolescência. No último ano, dedicou-se a publicação de suas obras, enfrentando o mercado independente e se diz muito contente com os resultados, apesar de todas as dificuldades do seguimento.

A autora comentou sobre os desafios para ter sua obra publicada de forma independente.

– As grandes editoras não se interessam muito pelo meu estilo de escrita. Meus livros são romances grandes, com mais de 400 páginas, e o mercado hoje tem predileção por comédias românticas curtas. Já nas pequenas editoras você paga por tudo e eles ficam com grande parte da venda ou, simplesmente, te deixam com muitos exemplares, porque exigem uma grande tiragem mínima, sem apoio nenhum de divulgação e distribuição. O que, justamente, um autor iniciante mais precisa. Então decidi bancar a publicação independente, com custo bem mais baixo e com impressão sob demanda. Acredito no potencial do livro e na divulgação boca a boca, através minhas redes sociais. Nesse último ano, conheci muita gente, que, como eu, optou por esse modelo de publicação e recebi de meus leitores muito incentivo para continuar publicando. Cada avaliação 5 estrelas que recebo nas plataformas me dão um novo gás para não desistir. O que era um sonho, virou realidade. E encorajo todo mundo que sonha em publicar a tirar suas histórias da gaveta e ganhar o mundo. Existem muitas plataformas de autopublicação que facilitam esse processo.

Os livros da autora podem ser adquiridos através de suas redes sociais, no site do Clube dos Autores e na Amazon, também no formato e-book.

Facebook: Luciana Dickinson Passos

Instagram: @lucianap.dickinson

WhatsApp: (24) 99877 9458