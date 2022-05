Escritório da Cidadania do UniFOA faz plantão de Imposto de Renda 2022 gratuito à comunidade

Matéria publicada em 2 de maio de 2022, 16:54 horas

Volta Redonda- Os cursos de Ciências Contábeis e Administração do UniFOA promovem, para toda a população, o Projeto de Extensão Plantão de Imposto de Renda 2022 até o dia 31 de maio.

A oportunidade é destinada a todos os contribuintes que se enquadram na obrigatoriedade de fazer a declaração do IRPF. O atendimento acontece no Escritório da Cidadania, no Campus Aterrado, na Avenida Lucas Evangelista, nº 862.

O funcionamento para esse atendimento acontece às terças-feiras, das 9h às 11h30, e às quintas-feiras, das 14h às 16h30.

O público-alvo é a comunidade em geral, que tenha recebido no ano de 2021, valor tributável entre R$28.559,70 e R$40.000,00. O contribuinte deverá pegar a senha no local e aguardar ser atendido.

Veja quais são os documentos e dados necessários para declarar Imposto de Renda – Ano base 2021

– Declaração do ano anterior;

– Informe de Rendimentos do trabalho assalariado fornecido pela empresa;

– Informe de Rendimentos dos dependentes, quando constar na declaração;

– Informes de rendimentos dos bancos em que mantém conta corrente, poupança, aplicações financeiras, planos de previdência Privada (PGBL ou VGBL) etc;

– Informe de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas ou jurídicas (verificar essa situação com a imobiliária que fez o contrato de locação);

– Informes de rendimentos do INSS (Aposentadoria, auxílio-doença);

– Informe de rendimentos do trabalho não assalariado, recebimento de pessoas jurídicas;

– Número do título de eleitor;

– Número de CPF de todos os dependentes e alimentados;

– Informações sobre compra ou venda de bens no ano de 2021;

– Descrição completa de Veículos (RENAVAM, ano de fabricação, ano de modelo, cor, placa, modelo e marca), valor e data de compra e venda; nome e CPF do comprador/vendedor; financiados – total de prestações pagas em 2021;

– Consórcios – Descrição do bem, total das parcelas pagas em 2021;

– Imóveis (escrituras ou compromissos de compra e/ou venda); endereço completo, data valor, nome comprador/vendedor e CPF; financiados – total de prestações paga em 2021 (verificar extrato da CEF).