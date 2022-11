Espanha goleia Costa Rica - Diário do Vale

Matéria publicada em 23 de novembro de 2022, 15:41 horas

Com goleada por 7 a 0 sobre a Costa Rica, espanhóis voltam a vencer na primeira rodada do Mundial, algo que não acontecia desde 2006

Catar – Depois de três estreias consecutivas em Copas do Mundo FIFA sem vencer, a Espanha conseguiu encerrar o tabu nesta quarta-feira e tratou de desbancar a Costa Rica dando um show de bola de proporções históricas.

Os campeões mundiais de 2010 usaram e abusaram do seu tradicional toque de bola (o globalmente famoso tiki-taka). E, desta vez, foram muito eficientes para transformá-lo em gols. A vitória por 7 a 0 é simplesmente a maior goleada já aplicada pela Roja no torneio de futebol mais importante do planeta.

A Espanha marcou pela primeira vez com 11 minutos de jogo, foi para o intervalo com três gols de vantagem no marcador e simplesmente não foi ameaçada uma única vez pela Costa Rica, que terminou a partida com zero finalizações.

A grande atuação já credencia os espanhóis à primeira colocação do Grupo E do Qatar-2022, sobretudo após a surpreendente derrota da Alemanha para o Japão no outro jogo da primeira rodada da chave.

O time dirigido por Luis Enrique pode, inclusive, assegurar sua classificação antecipada já no confronto contra os germânicos, no domingo. No mesmo dia, a Costa Rica jogará pela sua sobrevida ante os nipônicos.

Momento-chave

Pelo estilo de jogo da Espanha, vencer uma defesa fechada pela primeira vez é sempre a tarefa mais difícil. Por isso, abrir o placar logo aos 11 minutos da etapa inicial é um feito para ser muito comemorado. O gol que tirou o zero do placar teve dois autores intelectuais. O primeiro foi Gavi, que deu um passe magnifício de cavadinha. Dani Olmo completou a obra ao dominar a bola com rara técnica e bater nela com leveza para impedir a defesa de Keylor Navas.