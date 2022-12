Especialistas alertam para os cuidados com a saúde no verão - Diário do Vale

Especialistas alertam para os cuidados com a saúde no verão

Matéria publicada em 9 de dezembro de 2022, 17:26 horas

Hidratação e alimentação saudável são importantes para garantir o bem-estar na estação mais quente do ano

Sul Fluminense – Em dias de calor extremo, os cuidados com a saúde se tornam ainda mais necessários. Faltando menos de duas semanas para o começo do verão (21 de dezembro), é muito importante se proteger contra os efeitos da radiação solar. Segundo o professor de Educação Física do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), Silvio Vilela, uma das principais práticas é o consumo de ao menos 2 litros de água por dia.

– É vital estar atento à hidratação, porque o calor nos faz perder muito líquido através da transpiração – explica.

O uso do protetor solar e roupas adequadas, de preferência de algodão também são importantes. Para a prática de exercícios físicos em ambientes abertos, Silvio ressalta a necessidade de cuidados com a exposição solar.

– O verão nos convida a praticar atividades físicas ao ar livre, no entanto, devemos procurar as horas mais amenas do dia, geralmente, antes das 10h e à tarde, após às 15h – conclui.

Os hábitos alimentares também precisam ser revistos. A especialista em nutrição, Leilane Lopes, recomenda uma alimentação mais leve, com preferência a comidas com bom percentual de água.

– Priorize frutas e alimentos como vitaminas, saladas, legumes e verduras. Para as proteínas, peixes e frutos do mar, frango e carne vermelha são uma boa aposta. O importante é ter uma alimentação equilibrada, com mais comida de verdade e menos alimentos industrializados.