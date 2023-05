Especialistas e empresas se reúnem no RJ para discutir setor nuclear

Rio – Empresários, especialistas e representantes governamentais se reúnem esta semana no Rio de Janeiro para discutir o futuro do setor nuclear no país. A NT2E – Nuclear Trade & Technology Exchange foi aberta nesta quarta-feira (3) e se estenderá até sexta-feira (5).

“Nós temos uma missão muito grande: convencer o governo que nós podemos ser um dos maiores players mundiais, afinal temos a sexta maior reserva de urânio do mundo, sabemos produzir o combustível e temos capacidade de fazê-lo. Então o que falta? Fazer”, afirmou o presidente da Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares (Abdan), Celso Cunha.

Durante a abertura do evento, Cunha destacou que o plano decenal de energia no Brasil prevê a construção de uma nova usina com capacidade de produção 1 GW de energia, além da conclusão de Angra 3, a terceira unidade do complexo nuclear de Angra dos Reis, no sul fluminense.

Ele também destacou a importância da tecnologia nuclear para o diagnóstico e tratamento de doenças como o câncer.