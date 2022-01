Especialistas estimam que número de catadores de resíduos sólidos tenha aumentado em VR

Matéria publicada em 6 de janeiro de 2022, 16:32 horas

Volta Redonda- Segundo Audre Virgílio, da equipe pedagógica do MEP(Movimento Ética na Política) e ex-aluna do Pré-Vestibular Cidadão, O MEP ainda não tem dados da quantidade de pessoas catadoras de resíduos recicláveis nas ruas da cidade, contudo, especialistas e observadores sociais estimam que com a pandemia e crise social aguçada, fez crescer em Volta Redonda nos bairros centrais e periféricos a quantidade de catadores(as) avulsos. “Embora não tenhamos dados do cenário, a crise, ou as crises provocaram o aumento de pessoas nas ruas ‘garimpando’ recicláveis, pois se trata da busca pela sobrevivência. Arrisco dizer que chegam a dezenas no meu bairro. Também houve aumento de jovens vendendo balas nas ruas e nos sinais de trânsito”, analisou Audre.

Já o professor Roberto Guião, biólogo, especialista em tratamento de resíduos sólidos, diretor do Projeto Dr. Catador em Volta Redonda, faz um olhar quantitativo em relação à produção de resíduos no período de dezembro no município. “A produção de resíduos sólidos orgânicos pode ter aumentado em até 50% com as festas de fim de ano”, arriscou o biólogo.

No final do ano de 2021, em meio às alegrias, as solidariedades, os desafios e, sobretudo à esperança de um ano novo de paz, voluntários do MEP, localizaram no dia 31 de dezembro de 2021 nas ruas de Volta Redonda o catador de resíduos sólidos, Fabiano dos Santos, de 23 anos, que ao ‘garimpar’ papéis, plásticos, latinhas e garrafas pet para sua sobrevivência, comentou a sua motivação para o seu trabalho. “Minha motivação primeira de estar fazendo isso, é de quem precisa, vai buscar. O que estou fazendo aqui é não só pra mim, como várias pessoas que estão fazendo também porque precisam. Tenho esposa e criança recém-nascida, e preciso trabalhar”, revelou Fabiano acrescentando que também está ajudando o meio ambiente.

Coleta seletiva nos bairros

As cooperativas, Folha Verde, Cidade do Aço e Reciclar VR, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente vem divulgando calendário de coleta seletiva nos bairros de Volta Redonda.

“A população precisa mais do que nunca ser envolvida no processo de consciência ambiental, relata os cooperativados. Temos muitos desafios para realizar o nosso trabalho, seja na infraestrutura, como também na consciência dos cidadãos e cidadãs, temos procurado trabalhar articulados. O nosso trabalho ajuda na preservação climática”, comentou Euvado, da cooperativa Folha Verde.

Segundo Euvaldo, é muito importante que a população separe seus resíduos para que as cooperativas possam enviar às empresas, e assim evitar derrubadas de árvores, e também garantir que outras matérias primas não sejam eliminadas. “Estamos com os caminhões nos bairros, e se alguém tiver reclamações pode nos procurar e também a SMMA. Inclusive nosso caminhão tem GPS que monitora onde o caminhão está”, afirmou Euvaldo.

Já Maria Nazaré, da cooperativa Cidade do Aço, revelou que tem recebido reclamações das pessoas nos bairros da sua escala. “Reconheço que estamos falhando, estou procurando reajustar para garantir que a coleta nas nossas áreas seja regularizada” Afirmou Nazaré.