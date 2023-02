Espetáculo ‘Apóstolo Arnaldo: O Avivamento’ será apresentado no teatro Gacemss - Diário do Vale

Espetáculo ‘Apóstolo Arnaldo: O Avivamento’ será apresentado no teatro Gacemss

Matéria publicada em 3 de fevereiro de 2023, 16:29 horas



Volta Redonda – O ‘Apóstolo Arnaldo’, personagem de muito sucesso criado pelo humorista Arnaldo Taveira, chega à cidade de Volta Redonda para a apresentação de seu novo show, intitulado “O Avivamento”. A apresentação está marcada para este domingo (5), às 19h, no Teatro Gacemss, na Vila Santa Cecília.

Com mais de 1 milhão de seguidores na internet e participação em vários programas da grande mídia, o personagem aborda diversos temas da sociedade com humor e sarcasmo em seus show. A classificação será para maiores de 16 anos e os ingressos variam de R$ 32 (associado Gacemss) e R$80 (inteira). Os ingressos de meia-entrada devem ser comprovados com carteirinha estudantil.

As entradas podem ser adquiridas pelo site abaixo:

https://www.sympla.com.br/evento/volta-redonda-avivamento-com-apostolo-arnaldo-stand-up-comedy/1835901