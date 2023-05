Espetáculo ‘Beatles para crianças – meu primeiro show de rock!’ agita Barra Mansa

Matéria publicada em 13 de maio de 2023, 16:46 horas

Apresentação aconteceu na noite da última sexta-feira (12), na Fazenda da Posse

Barra Mansa – A Fazenda da Posse, localizada no bairro Barbará, foi palco do espetáculo ‘Beatles para crianças – meu primeiro show de rock!’, na noite da última sexta-feira (12). O evento foi promovido pela Fundação ArcelorMittal, com apoio da Prefeitura, através da Fundação Cultura.

O show contou com diversas músicas clássicas da banda de Liverpool. Durante o espetáculo a banda também mostrou para as crianças diferentes tipos de instrumentos musicais, como ukulele, washboard, keytar e kazoo.

O presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo, enalteceu o evento e disse que espetáculos assim são benéficos não somente para as crianças, bem como para toda população. “É uma oportunidade única que o morador de Barra Mansa pode usufruir. Em breve haverá a abertura da temporada de espetáculos, sendo que a Diversão em Cena acontecerá aos domingos, no Corredor Cultural”, concluiu.

O espetáculo faz parte do programa Diversão em Cena e tem o compromisso de democratizar o acesso à cultura, levando apresentações teatrais gratuitas ou a preços populares a teatros, escolas e praças públicas, em mais de 60 municípios. A iniciativa é viabilizada com o patrocínio da ArcelorMittal, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

A próxima apresentação do Diversão em Cena será no dia 28, com a peça ‘O Rei Leão’, no Corredor Cultural, localizado na rua Cristóvão Leal, no Centro.