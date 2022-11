Espetáculo de Natal ‘A Magia de Sonhar’ será apresentado no Sider Shopping

Matéria publicada em 3 de novembro de 2022, 18:57 horas

Volta Redonda – O Sider Shopping vai receber o Papai Noel em grande estilo e com toda a magia do Natal, no domingo, dia 6, no 7º piso, às 15h, com o espetáculo de Natal “A Magia de Sonhar”.

O pocket show conta uma emocionante história natalina, onde os ajudantes do bom velhinho mais amado e aguardado do mundo vão anunciar a todos que chegou o momento de acender as luzes e dar início à magia do Natal. Para que a data tão esperada possa chegar, eles lembrarão o público dos bons sentimentos natalinos e farão as emoções se fortalecerem para que possam, todos juntos, trazer a magia do Natal de volta. Essa emocionante história é contada com músicas de cantadas ao vivo, coreografias e efeitos especiais, onde o ponto alto é a aguardada chegada do Papai Noel.

Depois desse grandioso espetáculo, haverá um cortejo de Natal pelos corredores e um momento para fotos com os personagens. O evento é gratuito.

Serviço

Data: 06/11, domingo, no 7º piso

15h – Pocket Show “A Magia de Sonhar”

15h30 – (previsão) Chegada Papai Noel e cortejo pelos corredores

16h20 às 19h – Fotos na decoração de Natal