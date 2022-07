Espetáculo ‘Encontro de Vilões’ será apresentado em Resende e Barra Mansa

Matéria publicada em 6 de julho de 2022, 17:10 horas

Resende e Barra Mansa – A 12ª edição do programa Diversão em Cena segue a temporada de 2022 com apresentação do clássico infantil “Encontro de Vilões” em Resende e Barra Mansa. O espetáculo se apresenta no dia 08 de julho (sexta-feira), às 19h, na Fazenda da Posse, em Barra Mansa e no dia 09 de julho (sábado), às 18h, no Parque das Águas, em Resende. A apresentação é gratuita e com classificação livre.

No dia das bruxas, os vilões de várias histórias se reúnem em um chá da meia-noite para reverter todo o mal que fizeram para suas princesas prediletas. Mas será que vão conseguir? Será que realmente as princesas eram tão boazinhas assim? Num desfile inesquecível de personagens famosos (a madrasta da Cinderela, a Rainha Má, Jafar, Capitão Gancho, Bruxa Má do Oeste e Malévola), a peça fala sobre o poder dos eletrônicos e os impactos sobre os clássicos infantis.

Promovido pela Fundação ArcelorMittal, o espetáculo “Encontro de Vilões” integra o programa Diversão em Cena, que tem o compromisso de democratizar o acesso à cultura, levando apresentações teatrais gratuitas ou a preços populares a teatros, escolas e praças públicas, em mais de 60 municípios. A iniciativa é viabilizada com o patrocínio da ArcelorMittal, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Serviço

“Encontro de Vilões”

Data em Barra Mansa: 08 de julho (sexta-feira)

Horário: 19h

Local: Fazenda da Posse – Barra Mansa RJ

Data em Resende: 09 de julho (sábado)

Horário: 18h

Local: Av. Marcílio Dias – Jardim Jalisco, Resende – RJ, 27510-080

Classificação: Livre

Gratuito