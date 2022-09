Espetáculo espírita ‘O Milagre de Santa Maria – A Surpreendente História de Eurípedes Barsanulfo’ será apresentado sábado no Teatro Gacemss

Matéria publicada em 1 de setembro de 2022, 17:41 horas

Volta Redonda – Neste sábado, dia 3, o Teatro Gacemss apresenta o espetáculo espírita ‘O Milagre de Santa Maria – A Surpreendente História de Eurípedes Barsanulfo’. Na pequena cidade de Sacramento – MG, o jovem e ilustríssimo Sr. Eurípedes Barsanulfo, professor e representante do povo, realiza o seu grande desejo de fundar o Liceu Sacramento junto com outros dois amigos professores.

Orientado por pessoas próximas inicia uma investigação sobre tais fenômenos denominados “espíritas”. De forma surpreendente, Eurípedes se interessa em conhecer de perto as tais “reuniões”, e em sua primeira visita é surpreendido por uma mensagem do Alto, que o transtornou intensamente, trazendo a luz e o esclarecimento sobre o “mundo dos espíritos”.

O jovem professor, passa então a estudar intensamente e aplicar todos os conceitos revelados por Allan Kardec, fundando assim o primeiro colégio Espírita do Brasil, porém, ele não contava com as reações à sua conversão moral. A partir deste momento, Sacramento e a Fazenda Santa Maria viverão o que literalmente todos clamam pela região… um verdadeiro Milagre!

O texto e direção são de Alan Moraes, com codireção de Eduardo Moreno.

Serviço

Data: 03 de setembro de 2022 (sábado)

Horário: 19h30

LOCAL: Teatro Gacemss 1 (418 lugares)

Indicação: 12 anos

Duração: 80 minutos

Ingressos: Site Sympla ou Secretaria do Gacemss – de segunda a sexta (exceto feriados) de 13h às 17h

Informações: (24) 3343-1770 / 99317-6075 (WhatsApp)