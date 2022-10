Espetáculo musical infantil do grupo Parampampam será apresentado no Sesc Barra Mansa

Matéria publicada em 5 de outubro de 2022, 20:58 horas

Barra Mansa – No mês das crianças o Parampampam (www.parampampam.com.br) tem agenda intensa com turnê do novo show, “Animal Pedra Semente”, no Rio de Janeiro – dia 8 de outubro no Sesc Barra Mansa; dia 15 de outubro no Sesc Duque de Caxias; e no dia 23 de outubro no Sesc Ramos. O espetáculo de música, com o repertório do novo álbum do grupo, traz as aventuras da personagem Silvinha – que quer desbravar o mundo e descobre os bichos, a terra, o mar, os perigos, o tempo, o afeto, o outro, a amizade, e sobretudo, a profunda comunhão que há entre todos os elementos da natureza.

E vamos juntos com Silvinha nessa aventura, através das canções que valorizam os ritmos brasileiros, e de outras culturas, promovendo o contato desde a infância como o Xote, o Samba, a Ciranda, a Marchinha, o Rock, o Country. Músicas que buscam instigar a inteligência das crianças com arranjos que provocam imaginários, com interações lúdicas que dialogam também com os pais, avós, tios e todos, com muita diversão.

Formado por seis integrantes, o Parampampam, é: Carlos Cê Evandro Lordello (compositor, voz, violão), Alessandra Prandi (voz), Juliana Marins (voz), André Lydia (baixo), Maurício Durão (teclado, escaleta, voz), Cadu Dias Lopes (bateria, percussão, voz, violão). Músicos, arte-educadores e atrizes que contam e cantam a viagem de Silvinha, construindo um sentido de pertencimento nesse mundo onde existe uma infinidade de coisas, e entre tantas, animal, pedra e semente.

E no dia 7 de outubro (6ªf) lançam o single e o clipe da música “Silvinha e o Tempo”, (Marina Martinez / Carlos Cê Evandro Lordello), nas plataformas de streaming e no YouTube do grupo – http://bit.ly/canalParampampamYT. Com direção de Cadu Dias Lopes e Kelly Toledano, o vídeo foi gravado em apresentação do Parampampam no Sesc Madureira, no Rio de Janeiro.

O grupo foi criado no início da década de 2000, pelo arte-educador Carlos Cê Evandro Lordello, com o intuito de ofertar música, poesia e ludicidade para as crianças, que aliados alimentam os imaginários e oferecem possibilidades para a travessia da vida.

Sinopse Show Parampampam – “Animal Pedra Semente”

Animal Pedra Semente é o novo show do Grupo Parampampam, que convida o público de todas as idades para se divertir e sonhar com a personagem Silvinha – uma menina que sai de casa em uma tarde de chuva para descobrir o mundo. Seus perigos e alegrias, o afeto, a amizade, a grandeza do tempo e das coisas, o poder do sonho e da imaginação. Silvinha em sua jornada descobre, sobretudo, a profunda comunhão que há entre todos os elementos da natureza. “Silvinha quer passear/Lá vai Silvinha passear!”

Serviço

Dia: 08/10 (sábado)

Local: Sesc Barra Mansa – Teatro

Horário: 15h

Endereço: Av. Tenente José Eduardo, 560 – Ano Bom, Barra Mansa

Tempo: 60 minutos

Classificação: Livre

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)

Dia: 15/10 (sábado)

Local: Sesc Duque de Caxias – Auditório

Horário: 15h

Endereço: Rua General Argolo, 47 – Centro, Duque de Caxias, RJ

Tempo: 60 minutos

Classificação: Livre

Ingressos: entrada franca

Dia: 23/10 (domingo)

Local: Sesc Ramos – Sala Multiuso

Horário: 16h

Endereço: Av. R. Teixeira Franco, 38 – Ramos

Tempo: 60 minutos

Classificação: Livre

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)