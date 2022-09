Espetáculo ‘Normal’, do escocês Anthony Neilson, realiza temporada no Teatro Sesc Rosinha de Valença

Matéria publicada em 30 de setembro de 2022, 16:11 horas

Valença – Baseado em fatos reais que ocorreram na Alemanha em 1929, a peça apresenta as investigações do jovem advogado Justus Wehner sobre a intrigante vida do famoso serial killer Peter Kurten. Através de encontros investigativos com o Peter Kurten e sua mulher Frau kurten, o advogado vai construindo sua tese acerca da normalidade.

O espetáculo traz no elenco os atores Fifo Benicasa, o Eliã da série “Reis” na Rede Record, Ricardo Soares, o Gonçalves Ledo da série “Brasil Imperial” na TV Brasil e na Amazon Prime e a atriz Adriana Bandeira.

Com direção de Luiz Furlanetto, o processo para a elaboração do espetáculo está pautado na simplicidade e na criatividade. Foi estabelecido pela direção um clima Noir que permeia o cenário de José Dias, o figurino de Patrícia Tenius, a trilha sonora original de João Schmid e a iluminação de Rogério Medeiros.

O espetáculo que teve duas temporadas nos teatros: Laura Alvim e Petra Gold teve importante reconhecimento da crítica especializada:

“É, forte, agressivo, por vezes profundo e, acima de tudo, muito instigante…”. (Gilberto Bartholo – Crítico Teatral – Blog O Teatro Me Representa)

“Dramaturgia de qualidade, bem produzida e realizada em seus elementos, que vale a pena assistir. ” (Júlio César Farias – Crítico Teatral – Blog Resenha Crítica)

“Por sua assumida, mas funcional simplicidade como saída da crise e carências, é capaz, mesmo assim, de dar seu oportuno recado para dias inquietos e de pesadelo”… (Wagner Corrêa Araújo – Crítico Teatral – Blog Escrituras Cênicas)

A peça realizará uma única apresentação no Teatro Sesc Rosinha de Valença neste dia 30 de setembro de 2022, às 20h. A entrada é gratuita e sujeita à lotação. Os ingressos serão liberados com 1 hora de antecedência.

Serviço

TEATRO SESC ROSINHA DE VALENÇA

Dia 30 de setembro às 20h – Entrada Gratuita (sujeita a lotação)

Os ingressos serão liberados com 1 hora de antecedência.

Endereço: Av. Professora Silvina Borges Graciosa, 44 – Belo Horizonte, Valença – RJ