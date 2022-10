Espetáculo ‘Rapunzel – Pocket Show’ será apresentado em Barra Mansa e Resende

Matéria publicada em 19 de outubro de 2022, 16:50 horas

Barra Mansa e Resende – A 12ª edição do programa Diversão em Cena segue a temporada de 2022 com apresentação do clássico infantil “Rapunzel – Pocket Show Ao Vivo” em Barra Mansa e Resende. O espetáculo se apresenta no dia 21 de outubro (sexta-feira), em duas apresentações, às 14h30 e 19h, na Fazenda da Posse, em Barra Mansa, e no dia 22 de outubro (sábado), às 18h, no Parque das Águas, em Resende. A apresentação é gratuita e com classificação livre.

A proposta interativa, a música ao vivo, o visual impecável dos personagens são ingredientes que prometem agradar muito! Com certeza o público vai se divertir e se emocionar com Rapunzel – Pocket Show Ao Vivo, uma adaptação do famoso conto de fadas popular alemão dos Irmãos Grimm, publicado pela primeira vez em 1812. A história narra a vida de Rapunzel, uma jovem de longos cabelos da cor do ouro, aprisionada no alto de uma torre por uma bruxa vingativa. O ápice da história acontece quando um ladrão foragido encontra a torre de Rapunzel e a convence de fugir para conhecer o mundo.

Promovido pela Fundação ArcelorMittal, o espetáculo “Rapunzel” integra o programa Diversão em Cena, que tem o compromisso de democratizar o acesso à cultura, levando apresentações teatrais gratuitas ou a preços populares a teatros, escolas e praças públicas, em mais de 60 municípios. A iniciativa é viabilizada com o patrocínio da ArcelorMittal, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Serviço

“RAPUNZEL – POCKET SHOW”

Data em Barra Mansa: 21 de outubro (sexta-feira)

Horário: 14h30 e 19h

Local: Fazenda da Posse – Barra Mansa RJ

Data em Resende: 22 de outubro (sábado)

Horário: 18h

Local: Parque das Águas – Av. Marcílio Dias, Jardim Jalisco, Resende – RJ

Classificação: Livre

Preço: Gratuito