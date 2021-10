Espingarda municiada é apreendida pela PM em Paraíba do Sul

Matéria publicada em 26 de outubro de 2021, 10:19 horas

Paraíba do Sul – Uma espingarda calibre 16, com numeração aparente e 04 cartuchos do mesmo calibre, foram apreendidos por policiais militares do 38º Batalhão, na noite desta segunda-feira, 25, na Estrada Leonel Brizola, em Paraíba do Sul. Todo material foi entregue na 107ª DP.

Segundo a ocorrência, os agentes receberam informações dando conta que um homem, não identificado, estaria em atitude suspeita próximo a um galpão e que o mesmo fugiu por área de mata, não sendo mais visto. Após buscas, todo material, posteriormente levado para delegacia, foi encontrado.

Mais apreensão

PM dos 38º Batalhão apreenderam, no dia 25, 72 buchas de maconha de R$10,00 e 02 tabletes da mesma droga, de R$50,00, na Rua Maria Aparecida Bravo Xavier, no Morro São Carlos, em Três Rios, após denúncia.

De acordo com policiais militares, um suspeito não identificado foi visto jogando um saco transparente no chão e fugindo por uma escada que dá acesso à APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), ao notar a presença da PM. A ocorrência foi registrada na 108ª DP.

Outro caso



Uma mulher de 26 anos, suspeita de tráfico, foi presa pela PM na manhã de ontem (25), na Rua Engenheiro Walcreuze Meireles, no bairro Purys, em Três Rios. Durante ação de policiais militares do 38º Batalhão, 18 pinos de cocaína de R$10,00, 13 ‘baldões’ de R$20,00 da mesma droga e 09 tabletes de maconha, foram apreendidos.

Segundo a PM, o flagrante aconteceu após denúncia anônima. Dois suspeitos conseguiram fugir com a aproximação dos agentes, que destacaram que a suspeita informou que ”estava bancando a noite toda e que receberia R$100,00 por plantão”.

A droga, de acordo com os agentes, foi encontrada enterrada em área de mata. A suspeita e todo material apreendido foram levados para 108ª DP. Ela foi autuada no artigo 33 da lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas) e permanece presa, à disposição da Justiça.