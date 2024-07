Esporte: Estado abre as inscrições para o Bolsa Atleta RJ

Estado do Rio – O Programa Bolsa Atleta RJ, que teve recorde de contemplados em 2023, abre inscrições nesta quarta-feira (03). O maior programa de transferência direta de recursos do Governo do Rio para apoiar o desporto fluminense é coordenado pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer e chega à terceira edição contemplando atletas de diferentes categorias, da base ao olímpico.

– Sabemos que o Bolsa Atleta faz uma diferença significativa na vida dos esportistas fluminenses, especialmente entre os jovens. É importante destacar que este programa também atende paratletas, que são exemplos de força e superação. Chegamos à terceira edição deste programa que é tão fundamental no apoio ao atleta, seja ele da base ou medalhista olímpico. É uma oportunidade para todos aqueles que se dedicam ao esporte e representam o Rio de Janeiro com muita dedicação e talento – afirmou o governador Cláudio Castro.

O acesso ao programa é feito por meio de edital de seleção pública e para se inscrever, basta acessar o site www.rj.gov.br/servico/bolsaatletarj18 até o dia 22 de julho. Os resultados preliminares serão divulgados dia 30/07. Para concorrer, o atleta deve apresentar resultados esportivos compatíveis com a categoria pleiteada, bem como toda a documentação exigida no edital (acessível em www.rj.gov.br/esporte/bolsa-atleta-rj).

– O Bolsa Atleta RJ é uma iniciativa essencial para o desenvolvimento do esporte no estado. Com a abertura das inscrições, o Governo do Rio garante um importante apoio financeiro que atende, sobretudo, aqueles que estão começando, estão na base, até os de nível olímpico. E o objetivo é proporcionar as condições mínimas necessárias para que eles possam focar integralmente em seus treinos e competições, sem as preocupações financeiras que muitas vezes impedem o avanço esportivo – disse o secretário estadual de Esporte e Lazer, Rafael Picciani.

Em relação às inscrições, atenção para o atleta que conquistou medalha na última edição dos Jogos Olímpicos, Paralímpicos, Surdolimpíadas ou Pan-Americanos: nestes casos, a renovação da bolsa pode ser automática, devendo o atleta apenas comprovar que se encontra em plena atividade esportiva em 2024 até a abertura do processo seletivo.

A distribuição das bolsas por categoria segue as determinações do edital. Do total de 600 vagas ofertadas, 46 serão destinadas a atletas da categoria Internacional A; 70 para atletas da Internacional B, 240 da Nacional A, 220 para a Nacional B e 24 bolsas para atletas das categorias olímpicas, paralímpicas e surdolímpicas. O programa tem duração de 12 meses e prevê duas prestações de contas ao longo do período.

Bolsa Atleta RJ nas Olimpíadas de Paris

Com foco no fortalecimento da base do desporto fluminense, o Bolsa Atleta RJ também atende desportistas de alto rendimento e olímpicos. Este ano, quatro deles vão representar o Rio de Janeiro nas Olimpíadas de Paris 2024: Ygor Coelho, do Badminton, Marcus D’Almeida, atual número 1 do mundo no Tiro com Arco, Rafaela Silva, no Judô e Guilherme Caribé, na Natação.