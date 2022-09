Esquema de segurança para a eleição em VR já está definido pela Ordem Pública e Polícia Militar

Matéria publicada em 30 de setembro de 2022, 17:01 horas

Ações envolvem ruas interditadas, fluxo de veículos e segurança nos locais de votação

Volta Redonda- A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e o 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) já montaram todo o planejamento para que as eleições aconteçam de forma tranquila no município. O planejamento prevê a interdição de algumas vias (parcial e total), fluxo do trânsito e presença de agentes nos locais de votação.

Algumas ruas no entorno do prédio do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), no bairro Aterrado, sofrerão alterações: interdição parcial da Avenida Lucas Evangelista e da Rua 558, que estarão em meia pista a partir da 0h do sábado (dia 1º) e liberação total prevista para às 22h do domingo (2). Já a Rua Assis Chateaubriand ficará interditada em toda a sua extensão, a partir da meia noite do domingo, com abertura prevista para às 22h do mesmo dia.

Os guardas municipais e os policiais militares estarão nos 73 locais de votação do município, para a proteção da urna eletrônica e para solucionar qualquer problema que possa vir acontecer durante a votação, bem como ajudar com informações relevantes.

Além disso, agentes da GMVR estarão trabalhando no fluxo do trânsito, principalmente em locais que têm mais seções de votação e que atraem grande número de eleitores, entre eles o Colégio João XXIII, no Retiro; Ciep Walmir de Freitas, no Santa Rita do Zarur; Colégio Estadual Brasília, no Vila Brasília; e Escola Faetec, no Santo Agostinho.

“Todos os locais de votação terão segurança e planejamento especial de trânsito, para que possamos facilitar ao máximo o acesso do eleitor a esses locais. Estaremos nas ruas para que o pleito possa ocorrer sem qualquer anormalidade”, frisou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.