Esquenta da Procissão acontece de 27 a 30 de dezembro

O Esquenta da Procissão Marítima vai agitar as noites da Praia do Anil entre os dias 27 e 30 de dezembro. Organizado pela Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Eventos, em parceria com a Associação dos Organizadores de Barcos da Procissão Marítima de Angra dos Reis (AOBPMAR), o evento vai acontecer das 18h às 22h.

Os interessados em começar o novo ano em alto astral participando da procissão de 1º de janeiro, um dos maiores eventos náuticos do país, poderão adquirir seus abadás, optando por uma das 16 galeras que farão parte do Esquenta.

Além disso, o evento vai contar com uma programação musical. Na quarta-feira (27 de dezembro) a animação ficará por conta do DJ Spencio. Na quinta-feira (28 de dezembro) quem se apresenta é o Fábio DJ. Na sexta-feira (29 de dezembro), a música vai rolar com a DJ Camila Alcici e, fechando o evento, no sábado (30 de dezembro) tem o DJ Toninho Lopes.

Galeras participantes do Esquenta da Procissão Marítima:

Angra Play

Bradock Boat

Caldeirão Boat

Explosão Boat

Extravasa Boat

Fla-Angra

Galera do Rock

Muqueca

Night Boys Boat

Olha a Onda

São João na Procissão

Soberanos

Turma do Goró

Turma do Vasco

Urubuzada

Virou Zoeira