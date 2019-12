Matéria publicada em 28 de dezembro de 2019, 16:17 horas

Público poderá se divertir ao som de DJs e adquirir abadás para um dos maiores eventos náuticos das Américas

Angra dos Reis – Até o dia 31 de dezembro, a Praia do Anil, em Angra dos Reis, vai ser palco de grandes eventos que vão dar as boas-vindas para 2020. Mas, além dos shows de Michel Teló, dia 29, Cláudia Leitte, dia 30, e a festa da virada, dia 31, o público vai poder conferir, a partir das 16h, o Esquenta da Procissão Marítima, viabilizado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura e ao Esporte.

O esquenta contará com a apresentação de DJs, tocando as melhores músicas. Lá o público ainda vai poder adquirir abadás para participar da Procissão Marítima 2020, a bordo das principais embarcações: Fla Angra, Caldeirão, Explosão. Botachopp, Pé de Cana Boat, Extravasa, São João na Procissão, Galera do Rock, Marit’Samba e Angra Play.

O Esquenta da Procissão, patrocinado pelas empresas Matos Teixeira e Viação Senhor do Bonfim, é realizado pela Arte dos Reis e Associação de Barcos da Procissão Marítima de Angra dos Reis e recebe o apoio da Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico/ Secretaria Executiva de Cultura e Patrimônio e TurisAngra.