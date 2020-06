Estabelecimento comercial é interditado no Centro de Barra Mansa

Matéria publicada em 8 de junho de 2020, 17:07 horas

Segundo a Secretaria de Ordem Pública, o local estava descumprindo determinações do decreto municipal

Barra Mansa – Um estabelecimento comercial localizado na Avenida Domingos Mariano, no Centro de Barra Mansa, foi interditado por estar trabalhando em desacordo com o decreto municipal, assinado pelo prefeito Rodrigo Drable. Uma equipe de Fiscalização e Posturas da Secretaria de Ordem Pública interditou o estabelecimento nesta segunda-feira (08).

O secretário de Ordem Pública, William Pereira, explicou o motivo do fechamento do estabelecimento.

– O determinado estabelecimento estava com a programação de abertura às quatorze horas e encerramento de expediente as vinte horas, como ordena o decreto, no entanto, eles estavam abrindo as doze horas e causando aglomeração dentro da loja”, informou William que ainda destacou a ação realizada pela secretaria. “Portanto, o estabelecimento foi interditado e autuado – esclareceu.

A prefeitura está monitorando os centros comerciais do município e fiscalizando se está sendo obedecida a ordem determinada no decreto municipal 9.851 que regulariza o funcionamento do comércio na cidade durante a pandemia de Covid-19.

O secretário enfatizou a importância de se respeitar o decreto municipal.

– A maioria dos comerciantes estão respeitando o decreto municipal, mas, não permitiremos que poucos descumpram as determinações – concluiu.

Moradores, que observarem algum comércio descumprindo o decreto municipal, devem denunciar através dos telefones (24) 3028-9369 e 3028-9339.