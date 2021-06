Matéria publicada em 27 de junho de 2021, 16:19 horas

Volta Redonda – Pouco mais de um mês após a sua reinauguração, o “Estação Cidadania”, antigo projeto Praça Ceu, no bairro Vila Rica/Tiradentes, já registra 368 pessoas inscritas nas atividades sociais, culturais e esportivas. A iniciativa, desenvolvida a partir de uma parceria entre os governos municipal e federal, é administrada pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda, gerenciado conjuntamente pelas secretarias municipais de Ação Comunitária, Esporte e Lazer e Cultura. As três pastas municipais mantêm no espaço, de quatro andares, atividades diárias e oficinas para pessoas de todas as idades.

Além disso, no Estação Cidadania está instalado o Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Sylvio de Freitas Martins, que atende moradores do Vila Rica e das comunidades do Jardim Tiradentes, Jardim Belvedere, Casa de Pedra, Siderópolis e Jardim Esperança. A unidade tem mais de mil pessoas cadastradas, que recebem diariamente todos os serviços da assistência social e também podem participar de oficinas de geração de renda.

O Estação Cidadania oferece 12 oficinas, como teatro, fotografia pelo celular, canto, violão, dança e ritmos, games (jogos de estratégias), expressão corporal, dança de salão, ioga, manicure, capoeira e artesanato. As aulas acontecem em vários horários e o espaço está aberto de 7 h às 21 horas, de segunda a sexta-feira.

A participação da comunidade é gratuita e segundo o coordenador do Estação Cidadania, Cícero Balbi, as oficinas já estão praticamente todas completas. “O projeto é um sucesso de participação. Temos aulas todos os dias e com ótimos facilitadores, que são professores avaliados e comprometidos com o trabalho social que o projeto propõe. Ainda temos vagas em algumas atividades e fazemos uma fila de espera”, disse o coordenador.

Balbi ainda explica que as turmas possuem 10 alunos no máximo e a idade mínima é para crianças de seis anos. “Estamos seguindo as normas sanitárias da Covid e não realizando aglomerações. Tudo com muito cuidado, e todos usando máscara em qualquer atividade”, informa o coordenador.

O secretário de Ação Comunitária, Munir Francisco, destaca que o Cras atende a todos os programas federais, como o CadÚnico e o Bolsa Família, e oferece serviços de convivência e fortalecimento familiar. “O Telecentro do Estação Cidadania, que fica dentro da estrutura do Cras, está a disposição dos moradores. Vamos levar para o bairro o projeto Coluna Reta e oferecer aos moradores o projeto estadual Supera Rio, um benefício estadual de transferência de renda para inscritos no CadÚnico”, anuncia Munir, lembrando que a retomada do Cras faz parte da reconstrução da cidade e da assistência social.

O trabalho dos profissionais envolvidos no projeto é destacado pela secretária de Esporte, Rose Vilela. “Todos estão se dedicando ao máximo. A equipe está empenhada e, isso, está agradando os participantes. Este é o nosso objetivo: receber e acolher bem o usuário, para que ele busque qualidade de vida. E não só o esporte trás isso, todas as atividades ali propostas, porque dão oportunidades e aumentam a autoestima das pessoas”, afirmou.

O secretário de Cultura, Anderson de Souza, destaca que o Estação Cidadania tem o objetivo de garantir a inclusão do participante. “Todas as oficinas visam a educação, arte, esporte e prezamos pelo bem-estar do usuário do espaço. A fila de espera, que é muito grande, já reflete que o projeto está aprovado pela população. Ele é inovador e estava fazendo falta para Volta Redonda”, disse o secretário, lembrando que as oficinas estão abertas a toda a população da cidade e que o local, que antes estava fechado, foi modernizado e possui uma biblioteca e um Cine Teatro.

Novas oficinas aprovadas pela Lei Aldir Blanc começam em julho

O projeto Estação Cidadania está disponibilizando quatro oficinas aprovadas pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC), através da lei Aldir Blanc. As oficinas acontecerão a partir de 5 de julho para crianças com idade a partir de seis anos, adolescentes e adultos. São elas: Caixinhas de História, nos dias 13, 15, 20, 22 e 27 de julho, com duas turmas, às 14 horas e 15h30min, para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos; Podcast, dias 5,6,7,8 e 9 de julho, com turmas às 10 horas e 14 horas, com idade mínima de 14 anos.

Haverá também a oficina de DJ, de 19 a 30 de julho, com turma às 9 horas, com idade mínima de 12 anos; Circo Oficina, nos dias 13, 14, 15, 16 de julho, com turmas às 9 h e às 10h30min, idade mínima de 10 anos. Todas as inscrições são gratuitas e devem ser feitas diretamente no Estação Cidadania, na Rua 19, nº 135, bairro Vila Rica/Tiradentes.