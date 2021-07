Estação de tratamento de água em Barra do Piraí passará por manutenção

Matéria publicada em 9 de julho de 2021, 11:55 horas

Barra do Piraí- Nesta segunda-feira, dia 12, os moradores dos bairros Boa Sorte, Areal, Muqueca, Maracanã e Vargem Grande, em Barra do Piraí devem economizar água. O motivo dessa redução no consumo de água é porque a Secretaria de Água e Esgoto da Prefeitura de Barra do Piraí promoverá neste dia a manutenção nos dois filtros de água da estação de tratamento de água (ETA), Nelson Carneiro.

De acordo com o secretário de Água e Esgoto, Wanderson Barbosa, a ação servirá para que a água tenha uma melhor qualidade. Wanderson disse que a manutenção incluirá a troca do meio filtrante e, por isso, a vazão de água sofrerá uma diminuição por conta de um dos filtros estarem parados em momentos diferentes.

“A previsão é que, no máximo até quarta-feira, dia 14, a ETA retorne ao seu tratamento normal, com os dois filtros em funcionamento constante. Esse serviço não está ligado com a manutenção de tubulação no Centro. Serve apenas para melhorar a qualidade da água, evitando que ela saia barrenta nas torneiras da população assistidas por esta estação de tratamento”, frisa Wanderson.

O chefe da pasta ainda disse que o mesmo serviço será realizado na ETA Parque Santana, que possui apenas um filtro, e será paralisada na quarta, 14, com previsão de retorno de, no máximo, um dia. “Caso ocorra atraso na ETA Nelson Carneiro, o dia de início da manutenção na ETA Parque Santana poderá ser ajustado para quinta, 15, com término na sexta, 16. Pedimos para que os moradores abastecidos nesta região poupem água”, frisa.