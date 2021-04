Estação para produzir água destilada é a nova aquisição do hospital veterinário de Resende

Matéria publicada em 14 de abril de 2021, 09:29 horas

Novidade traz economia ao Hospital, que precisava comprar a água destilada para funcionamento de aparelhos

Resende- Com o objetivo de dar mais qualidade ao atendimento na saúde animal, a Prefeitura de Resende continua aprimorando os seus serviços no Hospital Municipal Veterinário, paralelamente aos esforços para conter a pandemia da Covid-19.

A mais recente novidade do Hospital Municipal Veterinário é uma estação para destilar água. A geração local do material essencial traz, entre muitos benefícios, uma economia para o funcionamento do hospital.

Segundo o diretor do Hospital Veterinário, Felipe Quinane, a água destilada é fundamental para aparelhos do laboratório de hematologia, além de também estar presente nos processos de esterilização dos materiais utilizados nos procedimentos cirúrgicos da unidade, através das autoclaves. Anteriormente, a água destilada era constantemente comprada.

Com a mudança, a estação composta por uma bomba e filtros passa a ficar instalada na sala de esterilização para transformar a água comum da unidade em água destilada. Isto significará a autossuficiência do material e economia, já que a unidade deixará de fazer a compra da água destilada.

– É uma aquisição importante que torna o hospital veterinário mais econômico e ágil em seus procedimentos. Além de construir o hospital, a gestão municipal está constantemente buscando maneiras de aprimorar e agregar à estrutura para tornar o hospital mais moderno e seguro. Em Resende os animais ganham cada vez mais carinho, atenção e capricho. São muitos os motivos para celebrar e certamente outras novidades virão pela frente – comentou o diretor.

Ainda de acordo com Felipe, com a instalação da estação, o Hospital Veterinário passa a ter mais autonomia para realizar os exames e garante ainda mais a segurança nos procedimentos, já que um material essencial está sendo produzido dentro da própria unidade.