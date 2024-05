Estacionamento ao lado do novo Fórum de Angra será fechado  

Angra dos Reis – A partir das 22h deste domingo (5), a área do estacionamento localizado na Rua Historiador Alípio Mendes, entre a Galeria JL e novo Fórum, no Centro da cidade, será fechada para o início das obras do novo Centro Administrativo Sustentável de Angra dos Reis.

No local será construído um edifício que abrigará parte das equipes da Prefeitura que hoje atuam na área onde será o novo erguido o Centro Administrativo, entre o Teatro Municipal e o Fórum, com aproximadamente 16 mil m². Após a conclusão das obras, com prazo estimado de dois anos, o edifício ao lado do fórum será um prédio-garagem.

CENTRO ADMINISTRATIVO SUSTENTÁVEL

O Centro Administrativo Sustentável de Angra dos Reis será o local de trabalho para cerca de mil funcionários públicos do governo municipal. De acordo com os estudos técnicos da Secretaria de Planejamento e Parcerias, o espaço representará uma economia anual de no mínimo R$ 12 milhões aos cofres públicos, devido à redução de gastos com energia, telefonia, transporte e aluguéis.

A concessão tem o prazo de 30 anos. Como contrapartida, o Consórcio Entelm, vencedor do leilão na B3, poderá explorar comercialmente o novo centro administrativo, com a construção de lojas e restaurantes em um espaço disponível de mais de 2.000 m².

O projeto foi coordenado pelas secretarias de Governo e Relações Institucionais e de Planejamento e Parcerias, modelado pela Spin Soluções Inteligentes e será executado pela Secretaria Municipal de Administração. Estão previstos infraestrutura sustentável, com reúso de água de chuva, separação de lixo para coleta seletiva e uso de energia solar, além de ampla tecnologia aplicada, como o sistema digital de controle de acesso.