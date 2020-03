Estacionamento Rotativo começa em Barra Mansa

Matéria publicada em 2 de março de 2020, 17:34 horas

Primeiro dia funcionou para adequação dos munícipes e não houve cobranças de tarifas

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa deu início nesta segunda-feira, 02, ao monitoramento das vagas de trânsito no Centro da cidade. O Novo Estacionamento Rotativo foi inaugurado nas regiões onde há maior demanda de parada de veículos, a fim de sanar o déficit encontrado por muitos condutores que precisam estacionar na área central do município.

O serviço, que teve seu expediente de 8h às 18h, foi dividido em dois turnos e contou com 10 monitores realizando a fiscalização na parte da manhã e outros 10 no período da tarde. O valor do Rotativo é de R$2,00 à hora, com tolerância de 30 minutos sem cobrança. Neste primeiro dia não houve cobrança de tarifa. O dia serviu para conscientização e durante 30 dias não será aplicada nenhuma medida coercitiva pela Guarda Municipal.

O secretário de Ordem Pública, Luiz Furlani, destacou que o serviço busca oferecer aos motoristas maior facilidade para estacionar e resolver seus afazeres diários. “Com o rotativo, aumentaremos a rotatividade de vagas, o que vai otimizar o tempo de carro parado na vaga e diminuir a dificuldade que os moradores tem em encontrar um lugar para deixar seu veículo”, frisou.

A Guarda Municipal (GM) de Barra Mansa distribuiu aos motoristas um folheto informativo sobre a ação, com o intuito de orientar os cidadãos o passo a passo a ser realizado. As vias que receberam o estacionamento neste primeiro dia foram: Avenida Domingos Mariano (a partir do INSS); Avenida Joaquim Leite; Rua Barão de Guapi; Rua São Sebastião; Rua Monsenhor Costa; Rua Andrade Figueira; Rua Doutor Mário Ramos e Rua Duque de Caxias.

O comerciante Ronaldo Gomide relatou sobre a importância de implementar o serviço no Centro. “O rotativo é bom para aumentar o número de vagas, porque tem muitas pessoas que moram perto do Centro ou comerciantes que vem de carro e deixam o veículo o dia todo. As pessoas vêm para comprar e movimentar as lojas, mas não acham vagas”, pontuou Ronaldo.

O tempo máximo de permanência do veículo na vaga é de 2 horas. Ao fim do prazo, é necessário procurar o monitor para revalidar o bilhete.