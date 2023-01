Estacionamento rotativo é implantado em Angra dos Reis - Diário do Vale

Matéria publicada em 13 de janeiro de 2023, 10:13 horas

Fase de teste vai até 22 de janeiro em áreas próximas ao comércio do Centro e da Vila Histórica da Mambucaba, além da orla; parceria com o Consórcio Luz de Angra traz benefícios para a população

Começa na próxima segunda-feira (16), a fase de teste do Angra Rotativo, projeto de estacionamento pago em vias e áreas públicas próximas às áreas de comércio do Centro, da Vila Histórica da Mambucaba e da orla marítima.

Cerca de 80% do valor arrecadado com as vagas rotativas serão reinvestidos na cidade, trazendo benefícios para a população, como internet wi-fi gratuita em praças (quatro já têm o serviço), aumento no número de câmeras de segurança e ampliação da rede de fibra ótica de órgãos públicos.

A ação faz parte do programa Cidade Inteligente, uma parceria público-privada da Prefeitura de Angra dos Reis com o Consórcio Luz de Angra, que vai organizar o estacionamento na cidade e facilitar a busca por vagas em áreas de maior fluxo de veículos.

Três zonas especiais compõem o Angra Rotativo: Azul (carros de passeio, vans e outros veículos de pequeno porte), Branca (motocicletas) e Laranja (orla marítima). Juntas, elas terão cerca de 900 vagas de estacionamento.

O bilhete avulso dará direito a uma hora de estacionamento, ao custo de R$ 3 (Zonas Azul e Laranja) e de R$ 1 (Zona Branca). Em todas as zonas, haverá a possibilidade de renovação de tempo de permanência, sem limite. Até o dia 22 de janeiro, cerca de 30 agentes vão orientar os motoristas. A cobrança só começará no dia 23.

Quanto mais tempo o veículo ficar estacionado, mais barata será a tarifa, no caso da compra antecipada por um período fixo. Nas Zonas Azul e Laranja: 4 horas (R$ 8), 6 horas (R$ 10), 8 horas (R$ 12) e 11 horas (R$ 15). Na Zona Branca: 4 horas (R$ 3), 8 horas (R$ 5) e 11 horas (R$ 7).

As Zonas Azul e Branca vão funcionar de segunda à sexta-feira, das 8h às 19h, e aos sábados, das 8h às 14h, no Centro e na Vila Histórica. Já a Zona Laranja (orla), com vagas para qualquer veículo, incluindo motos, funcionará todos os dias, incluindo feriados, das 8h às 19h.

A implantação do Angra Rotativo em outras áreas será feita de forma gradativa. A expectativa é que, até o fim de 2024, a cidade tenha mais de 2 mil vagas de estacionamento nesse modelo.

PAGAMENTO

O pagamento do bilhete do Angra Rotativo poderá ser feito no aplicativo Digipare (disponível na loja de apps dos celulares), nos parquímetros, nos estabelecimentos credenciados e com os operadores devidamente identificados.

Com o Digipare, o usuário carrega um valor em crédito que é debitado conforme o uso, como um cartão de metrô. Nos parquímetros, só serão aceitos pagamentos em moedas e cartões de crédito e débito. Estabelecimentos credenciados e operadores aceitarão cédulas, moedas e cartões.

A partir de 23 de janeiro, quem descumprir as regras poderá receber uma multa de 10 vezes o valor da tarifa básica (cobrada pela empresa operadora do serviço) e outra relativa ao estacionamento irregular (cobrada pela autoridade municipal de trânsito).

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, estacionar em desacordo com as condições regulamentadas pela sinalização é infração grave, com cinco pontos na carteira e multa de R$ 195,23).

DEFICIENTES, IDOSOS E VEÍCULOS DE CARGA E DESCARGA

Pessoas com deficiência terão gratuidade assegurada por lei nas vagas a ela destinadas. No caso dos idosos, a gratuidade será nas duas primeiras horas, também nas vagas demarcadas. Nos dois casos, é obrigatório o uso da credencial visível no painel do veículo.

As operações de carga e descarga poderão ser feitas gratuitamente, nos locais indicados, das 6h às 10h e das 18h às 22h. Fora desses horários, haverá cobrança de R$ 2 a cada hora de permanência na vaga.

Veículos de órgãos públicos devidamente identificados terão gratuidade apenas para a realização dos serviços a que se destinam.

PROJETO PIONEIRO

O formato do Angra Rotativo é pioneiro no Brasil. Em outros municípios com estacionamento pago em áreas públicas, a taxa de investimento em serviços públicos é de no máximo 34% da receita. Em Angra, de cada R$ 10 arrecadados, R$ 8 voltarão para cidade, gerando benefícios para a população.

De acordo com o secretário de Planejamento e Parcerias, André Pimenta, 5% do valor arrecadado com o Angra Rotativo serão destinados a entidades filantrópicas, 10% ao Hospital Maternidade de Angra dos Reis (HMAR) e 8% para o tesouro municipal (podendo ser investidos em saúde, educação, assistência social e outras áreas).

– Dos 77% que restam, será retirado apenas o custo operacional da empresa parceira, e o restante será reaplicado no município. Toda a internet da Prefeitura e seus órgãos públicos, além dos equipamentos e sistemas de segurança, como videomonitoramento e leitura facial, são custeados pela Enel X – informa.

BENEFÍCIOS PARA POPULAÇÃO

Wi-fi grátis – Quatro praças públicas já contam com o serviço: General Osório (Vila do Noel/Centro), Amaral Peixoto (Porto/Centro), José Pimenta (Porteira/Japuíba) e Pista de Skate (Praia da Chácara). Haverá mais 11 praças conectadas, no Centro, Praia do Anil, Parque Mambucaba, Frade, Areal, Monsuaba, Jacuecanga, Bracuí, Garatucaia, Vila Histórica e Ilha Grande. Todas terão árvore de captação solar para que moradores possam carregar celular, notebook e bicicleta elétrica; totem com videomonitoramento e botão de pânico para que a população possa acionar as autoridades de segurança em caso de necessidade.

Equipamentos de segurança – O número de câmeras de segurança em Angra dos Reis passará dos atuais 73 para pelo menos 246, mais modernas. Também haverá implantação do serviço de leitura de placa veicular, instalação de 500 câmeras internas de segurança em unidades de saúde, educação e assistência social.

Internet mais eficiente – Rede de fibra ótica em órgãos públicos municipais ganhará mais 120 km de fibra ótica, tornando os sistemas mais velozes, principalmente os de saúde. Além disso, serão implantadas 5 estações meteorológicas, 30 relógios digitais, 90 painéis digitais com informações de utilidade pública, 13 semáforos inteligentes e 12 radares de fiscalização eletrônica de velocidade (substituindo quebra-molas).

Outros serviços – A população também contará com totens de autoatendimento, com serviços da Prefeitura, e 100 bicicletas compartilhadas, sendo 50 elétricas.

Outras informações – Os detalhes do Angra Rotativo estão no Decreto 12.862, de 27 de dezembro de 2022. Para outras informações, acesse os sites da Prefeitura de Angra (www.angra.rj.gov.br/) e do Cidade Inteligente (www.cidadeinteligente.angra.rj.gov.br/).