Estádio do Trabalhador ganhou reforma antes da estreia

Matéria publicada em 19 de janeiro de 2020, 17:40 horas

Resende – O Estádio Municipal de Resende, Estádio do Trabalhador, no bairro Jardim Jalisco, foi palco da estreia do Resende FC contra o time Boavista, na partida do Cariocão 2020, neste sábado, dia 18. A partida terminou empatada em 0 a 0, mas o local do jogo ganhou aprovação da torcida que foi ajudar o time.

O estádio vem recebendo diversas melhorias pela Prefeitura de Resende. Nos últimos dias, entre os serviços realizados estão: a limpeza técnica da subestação de energia; e a troca do poste, que ilumina a entrada do Estádio Municipal. Os investimentos fazem parte do processo de modernização do local.

A limpeza técnica realizada recentemente, consistiu na lubrificação dos contatos, troca dos barramentos precários, retirada de disjuntores inutilizados e pintura interna e externa, além da iluminação. O poste da entrada estava em péssimas condições e gerava insegurança para quem frequentava o estádio. Foram substituídos o poste, a fiação e o transformador de energia.

Os equipamentos estavam em funcionamento há anos, sem manutenção. O objetivo é prestar serviços de qualidade, proporcionando segurança à população, atletas e torcedores.