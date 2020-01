Estádio Municipal de Angra dos Reis receberá peneira no fim do mês

Matéria publicada em 24 de janeiro de 2020, 10:28 horas

Inscrições podem ser feitas até segunda-feira, das 10h às 15h; olheiros do Vasco da Gama estarão presentes

Angra dos Reis – A Secretaria Executiva de Esporte e Lazer de Angra dos Reis está apoiando uma ação que vai gerar oportunidades para crianças e jovens do município que sonham em seguir carreira no futebol profissional. Uma peneira será realizada nos dias 31 deste mês e 1 e 2 de fevereiro, no Estádio Municipal, localizado no bairro Balneário. Olheiros do clube Vasco da Gama estarão presentes.

As inscrições poderão ser feitas no próprio estádio a partir desta sexta-feira (24) até a próxima segunda-feira (27), das 10h às 15h.

As vagas são limitadas e para as faixas etárias de 9, 10, 11, 15, 16 e 17 anos de idade.

Inscrição

Interessados em se inscrever devem levar o documento de identidade (RG) ou certidão de nascimento, além de um responsável para assinar a ficha de inscrição.

No dia da peneira, o atleta terá que levar um atestado de saúde para realizar os treinos. Cada dia de treino será agendado para uma faixa etária específica. O calendário será divulgado, após o término das inscrições.