Estádio Municipal receberá Jogos Especiais em Angra dos Reis

Matéria publicada em 8 de setembro de 2022, 18:45 horas

Angra dos Reis – Com o objetivo de criar oportunidades esportivas para que as pessoas com deficiência possam ampliar sua aceitação do mundo ao seu redor, a Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Esporte, vai realizar no dia 14 de setembro, às 8h, no Estádio Municipal, a edição de 2022 dos Jogos Especiais.

Serão realizadas disputas nas modalidades de atletismo, chute ao gol, zig zag livre e arremesso à cesta, com disputas masculinas, femininas e mistas.

O atletismo será dividido em provas de corridas rasas (50 e 100 metros), caminhada de 25 metros, salto em distância, arremesso de peso e lançamento de pelota.

Para promover a prática e a inclusão esportiva, todos os atletas vão receber uma medalha de participação.