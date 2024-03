Estado abre inscrições para programa Trabalho Protegido na Adolescência

Estado – O Governo do Estado, por meio da Fundação para Infância e Adolescência (FIA-RJ), inicia, nesta quarta-feira (6), inscrições para o Programa Trabalho Protegido na Adolescência (PTPA). A iniciativa é voltada para adolescentes com idade entre 15 e 16 anos que buscam qualificação profissional para que estejam mais preparados para o primeiro emprego.

São 1.500 vagas disponíveis e os interessados têm até o dia 4 de abril para se candidatar pelo site www.fia.rj.gov.br.

Os alunos contarão com colaboradores da UERJ e da FIA-RJ, que ministrarão aulas sobre educação corporativa e financeira, conhecimentos básicos de português, humanidades aplicadas, mídias sociais, artes, entre outras disciplinas, além do suporte de profissionais de psicologia e serviço social.

– Fazer parte da formação desses adolescentes é muito importante para a nossa Fundação. O PTPA é mais do que um programa que auxilia o adolescente a entrar no mercado de trabalho, é uma oportunidade ímpar de preparação e qualificação profissional – afirmou Fernanda Lessa, presidente da FIA-RJ.

Parceiros privados e públicos que desenvolvem ações de responsabilidade social e que tenham parceria com a FIA-RJ promoverão oportunidades de estágio aos alunos inscritos no programa estadual de acordo com o quantitativo de vagas disponíveis. Mais informações como pré-requisitos também estão disponíveis no site da FIA-RJ e no Instagram da instituição @fiarjoficial.

