Estado atua para recuperar cidades e liberar estradas atingidas pelas chuvas

Rio de Janeiro – O Governo do Estado ampliou a atuação de maquinários e atendimentos nas cidades afetadas pelas chuvas da noite desta quarta-feira (21/02). As equipes das secretarias de Defesa Civil; Infraestrutura e Obras Públicas; Cidades; Desenvolvimento Social e Direitos Humanos; Ambiente e Sustentabilidade; e Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento atuam simultaneamente em Nova Iguaçu, Barra do Piraí, Mendes, Engenheiro Paulo de Frontin, Paracambi, Japeri e Queimados para reduzir os danos das enxurradas e atender pessoas em condição de vulnerabilidade.

Somente o Instituto Estadual do Meio Ambiente (Inea) levou 25 máquinas, entre caminhões, escavadeiras e equipamentos especializados para auxiliar na limpeza de vias, bueiros, desassoreamento de rios em Nova Iguaçu, bem como atender a solicitação da prefeitura para a limpeza de ruas e bueiros além de drenagem em Paracambi.

– Nossas secretarias estaduais estão trabalhando de maneira integrada com as prefeituras. O nosso objetivo é restabelecer o mais rápido possível a normalidade das cidades prejudicadas pelo temporal. Mobilizei imediatamente nossos secretários e técnicos para irem a campo, para atenderem à população que precisa de suporte do Estado neste momento – afirmou o governador Cláudio Castro.

Liberação de vias



A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas (Seiop) opera com 15 máquinas para limpeza e desobstrução de vias. Já o Departamento de Estradas de Rodagem utilizou 21 caminhões e equipamentos para liberar as RJs 155, 135, 141, 143 e 145, que haviam sido interditadas. Na RJ-155, no trecho entre Barra Mansa e Angra dos Reis, a pista ficou totalmente interditada até as 16h por causa de uma erosão na borda da rodovia.

Na RJ-143, entre Amparo e Turvo (Barra Mansa), as equipes passaram o dia desobstruindo a via. Os técnicos usaram escória para fazer o revestimento e garantir a passagem de veículos. A RJ-127 permanece interditada, no trecho entre Mendes e Paulo de Frontin, por causa de uma erosão na margem da rodovia. A rota alternativa é a RJ-129.

— Estamos monitorando desde ontem a situação dos municípios. Por determinação do governador Cláudio Castro, intensificamos as ações nos locais mais prejudicados, com deslocamento de maquinário e equipes para avaliar os estragos e as medidas necessárias para ajudar as prefeituras. Os equipamentos são usados na limpeza das ruas e desobstrução de rios — ressaltou o secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Uruan Andrade.

A Seiop também enviará até esta sexta-feira sete engenheiros do Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura (IEEA) para ajudar na emissão dos laudos de interdição em Mendes, Japeri e Paracambi. Já a Secretaria de Cidades direcionou duas equipes para Belford Roxo e Nova Iguaçu para verificar junto às prefeituras as necessidades nesse momento pós chuva.

Atendimentos e salvamento em áreas isoladas

O Corpo de Bombeiros foi acionado para 137 ocorrências relacionadas às chuvas, nas últimas 24 horas, em todo o estado. Militares da corporação realizaram o salvamento em área isolada pelas chuvas com o guincho elétrico da aeronave em Engenheiro Paulo de Frontin. Um homem com deficiência foi resgatado. Sete mortes foram confirmadas pelo CBMERJ até as 18h desta quinta-feira (4 em Barra do Piraí, 2 em Nova Iguaçu e 1 em Japeri). Uma criança está sendo procurada em Mendes.

– A Defesa Civil Estadual está em contato direto com as prefeituras, desde a madrugada, colocando todos os recursos à disposição, para ajudar a população a retornar, o quanto antes, ao estágio de normalidade. A operação do CBMERJ em resposta às chuvas conta com o empenho de bombeiros divididos em Grupos de Resposta ao Desastre, com apoio de viaturas de salvamento, ambulâncias, barcos de alumínio para socorro a pessoas ilhadas por inundações e alagamentos, drones, aeronaves para busca de vítimas e monitoramento das áreas atingidas, cães farejadores, além de especialistas em resgate em estruturas colapsadas – afirmou o secretário estadual de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Leandro Monteiro.

Assistência social

A secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosangela Gomes, visitou Japeri, Paracambi e Nova Iguaçu para potencializar a atuação do governo nas localidades.

– Estamos desde muito cedo percorrendo as cidades afetadas pelas chuvas com todas as equipes técnicas em alerta. Nosso objetivo é entender de perto todo o estrago causado para oferecer um suporte do Governo do Estado da maneira mais eficaz possível – disse a secretária.

Também o RioSolidario, Organização Social parceira do Governo do Estado, se mobilizou para prestar apoio essencial às famílias afetadas. Equipes foram a Nova Iguaçu nesta quinta-feira para destinar 100 kits de material de limpeza para a Secretaria Municipal de Assistência Social de Nova Iguaçu.

Além disso, o RioSolidario direcionou recursos para a Casa do Menor São Miguel Arcanjo, no bairro Miguel Couto, na mesma cidade. A Organização recebeu 100 latas de leite em pó, vestuário adulto, 60 garrafas de água de 1,5 litro e 636 unidades de fraldas infantis, visando atender às necessidades específicas das crianças e suas famílias.