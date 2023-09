Estado aumentará fiscalização após reclassificar ‘pó preto’ da CSN

Volta Redonda – O Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro trouxe na edição desta segunda-feira (4) a publicação do decreto 48.668, de 1º de setembro de 2023, que regulamenta os padrões de qualidade do ar no estado do Rio, tendo por base padrões nacionais e as diretrizes e recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), além de dar outras providências.Uma das medidas é a retomada da fiscalização de partículas em suspensão no ar, o que inclui o chamado “pó preto”.

No mesmo dia da publicação do decreto, a CSN iniciou uma nova etapa do plano da empresa para reduzir as emissões do “pó preto”. As vias internas da UPV (Usina Presidente Vargas) também começarão a receber a aplicação de polímeros biodegradáveis, os mesmos usados nas pilhas de carvão, minério e outras áreas suscetíveis à emissão de partículas, especialmente sob a influência dos ventos.

De acordo com a CSN, os polímeros biodegradáveis demonstraram ser altamente resistentes e duradouros. “Após a aplicação, eles criam uma camada protetora de cerca de 5 milímetros, consolidando-se como uma das tecnologias mais avançadas do mundo para reduzir a emissão de poeira e conter as pilhas de material particulado. Importante destacar que esse material não afeta negativamente os processos produtivos e nem o meio ambiente”, disse a empresa.

Segundo a CSN, a redução das emissões de poeira, conhecida como pó preto na UPV, com a implementação de novos equipamentos, há pouco mais de um mês, está motivando a empresa a aprimorar ainda mais seus esforços nesse sentido.

“Desde a implementação, há pouco mais de um mês, mesmo sob ventos fortes atuando sobre as pilhas de carvão e minerais cobertas pelos polímeros, eles se mantiveram intactos, impedindo a dispersão de poeira. O sucesso dessas medidas levou a empresa a expandir sua aplicação também para as vias internas, onde existe o risco de acúmulo de poeira, que pode ser carregada pelo vento. No entanto, diferentemente dos polímeros aplicados nas pilhas de minérios e carvão (que são coloridos), o material aplicado nas vias internas da empresa será incolor”, explicou a CSN.

Além dos polímeros, outra medida para controlar as emissões de pó, especialmente do pó preto, envolveu a instalação de 12 canhões de névoa, criando uma névoa artificial que contém gotículas com dimensões ideais para reduzir a dispersão do material, especialmente nas sinterizações. A CSN disse que ‘estes canhões de névoa permanecerão até que os modernos filtros eletrostáticos contra o “pó preto” (que estão em fase de construção) sejam instalados nas sinterizações’.