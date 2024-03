Estado: Casos de Dengue já passam de 100 mil

Estado – O governo do Rio de Janeiro e a Secretaria de Estado de Saúde alertam o aumento nos casos de dengue no estado. Foram divulgados nesta quarta-feira 6), cerca de 100.651 casos de dengue foram confirmados em 2024, quase o dobro dos 51.494 registrados no ano passado.

O alerta também é válido para a automedicação, os anti-inflamatórios usados para sintomas gripais estão na lista de medicamentos contraindicados.

– Os anti-inflamatórios, por exemplo, que são muito utilizados por pessoas que estão com dor de garganta e outros sintomas gripais, têm muitos riscos, principalmente pela possibilidade de sangramento. Com a dengue, a contagem de plaquetas tende a reduzir, aumentando o risco de hemorragia. Por isso, em caso de febre, dores no corpo e de cabeça, por exemplo, o paciente deve procurar atendimento médico, não a farmácia – destaca Daniela Vidal, médica e assessora técnica da subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária em Saúde.

