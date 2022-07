Estado dará início a série de obras em Barra Mansa

Matéria publicada em 30 de junho de 2022, 21:29 horas

Serviços de pavimentação, drenagem e contenção vão acontecer entre os bairros Boa Vista I, São Judas e Piteiras, promovendo a acessibilidade e o desenvolvimento econômico

Barra Mansa – A Ordem de Serviço para o início de drenagem, pavimentação e contenção nos bairros, Boa Vista I, São Judas e Piteiras foi assinada nets quinta-feira (30), em Barra Mansa. Cerca de quatro quilômetros serão asfaltados, promovendo a acessibilidade e o desenvolvimento econômico da localidade. O documento para o início dos trabalhos foi assinado pelo prefeito Rodrigo Drable e pelo secretário estadual de Infraestrutura e Obras, Rogério Brandi. A solenidade aconteceu à margem da Via Dutra, na altura do bairro Boa Vista. Estiveram presentes os deputados estaduais Marcelo Cabeleireiro e Max Lemos, secretários, servidores e vereadores do município.

Drable destacou que mais do que o lançamento de uma obra, Barra Mansa concretiza parte de um sonho.

– E aí vou falar do pátio de manobras, uma obra que diziam que custava R$50 milhões e que nunca sairia do papel. Graças a muito trabalho e benção de Deus está entrando em fase de finalização. Esse era o grande sonho da nossa cidade. Quando nós conseguimos avançar, nos permitirmos ter novos sonhos – disse o prefeito, lembrando da reforma do Corredor Cultural, pavimentação em diversos bairros, reconstrução da Ponte Vereadora Ruth Coutinho e também a revitalização e modernização pela qual passará o Parque da Cidade e a construção de uma adutora, na Região Leste.

– Esses sonhos o Max abraçou. Eu estive lá no Rio quando ele estava como secretário. Fui junto com o Furlani (parlamentar) e os vereadores, com o deputado Marcelo que foi fundamental. E aí eu digo a vocês: ‘termos um deputado da cidade fez uma diferença tremenda’. O Marcelo sempre está conosco, de mãos dadas, brigando para as coisas darem certo. E o governador Cláudio Castro, que está nos permitindo fazer obras em todos os cantos da cidade – acrescentou o prefeito.

O atual secretário estadual de Infraestrutura, Rogério Brandi, destacou que o governador sempre diz que é preciso focar nas obras que são importantes para melhorar a qualidade de vida dos bairros e das cidades.

– São obras esperadas há muitos anos e, graças a um trabalho de reequilíbrio comandado pelo governador, finalmente a gente pode levar investimentos a todo o estado. Hoje temos um Rio de Janeiro recuperado e que pode cuidar melhor de seus cidadãos, levantando sua a autoestima – destacou Brandi.

Desenvolvimento, Adutora e Novas Casas

O deputado Max Lemos lembrou sobre o pedido que o prefeito fez a ele para que a população do São Judas, Boa Vista e Piteiras tivessem acesso a pontos comerciais locais, que às vezes não abrem e funcionam porque não tem o acesso pela cidade, como é o caso do Pampas Grill do Km 266 da Via Dutra.

– Isso é ter visão de crescimento econômico e geração de empregos. Não canso de dizer o quanto o Rodrigo é empenhado. E vamos para a terceira obra, que é cuidar da adutora da região para resolver esse problema da água de uma vez por todas para não depender de Volta Redonda. Daqui a pouco voltaremos aqui de novo para darmos início a mais esta nova obra para Barra Mansa – adiantou Max Lemos, citando também um terreno que está sendo preparado para a construção de 100 casas populares na cidade, através do programa estadual ‘Casa da Gente’.

– Vamos trazer este investimento para este ano darmos ordem de início nessas primeiras unidades para atender os que mais precisam. O Rodrigo (Drable) quando deixar o governo vai deixar uma cidade muito melhor. Isso é exemplo de quem tem amor pela cidade e gosta de parcerias – declarou o deputado.

Marcelo Cabeleireiro destacou que as obras levarão mais dignidade e qualidade de vida para a população de Barra Mansa.

– Temos uma equipe competente, um secretário competente, tocando os trabalhos agora. E também falar do nosso governador Cláudio Castro, que tem olhado para todo o interior. Quando o governo trabalha com honestidade e afinco as coisas acontecem e quem ganha é a nossa população. Quero parabenizar o prefeito Rodrigo Drable pela administração que tem desenvolvido. Como cidadão desta cidade, estou muito feliz.

Rodrigo Drable anuncia mais de 1.000 empregos na cidade

Durante a assinatura da Ordem de Serviço para o início das obras de pavimentação, drenagem e contenção, foi anunciado o retorno da antiga Dupont, à margem da Via Dutra.

– Serão R$1 bilhão de investimentos, mais de 500 empregos gerados. Estamos trazendo um grupo de empresas da Europa, que serão 42 unidades, que vão gerar mais 1.000 empregos. Através de muito esforço estamos conseguindo atrair indústrias e elevar os números de geração de postos de trabalho em Barra Mansa, que hoje se destacam na região. Isso é algo que não acontecia. É importante que cada um saiba o impacto que isso vai ter em nossas vidas – ressaltou Drable.

O prefeito também falou sobre a construção do Hospital Municipal.

– Essa compra está sendo feita através de dois amigos muito importantes – o deputado Luizinho e o presidente da Alerj, deputado André Ceciliano. Ganhamos R$20 milhões da Assembleia para reformar o prédio da antiga Maternidade Menino Jesus de Praga, no bairro Ano Bom. O município está comprando esse prédio e mais o dinheiro da Alerj, reformamos e transformaremos o local no Hospital Municipal de Barra Mansa. Este é mais um sonho a ser concretizado por todos nós – acrescentou Rodrigo, agradecendo a todos os envolvidos.

– Sei do empenho que o Rodrigo junto com a Secretaria de Planejamento Urbano mantém para desenvolvermos os melhores projetos possíveis. É com grande alegria e gratidão que faço parte deste momento que estamos vivendo hoje. É uma satisfação ver mais esta obra e poder atender a comunidade – concluiu o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos.