Estado de saúde de menor vítima de acidente na Rodovia do Contorno é estável - Diário do Vale

Estado de saúde de menor vítima de acidente na Rodovia do Contorno é estável

Matéria publicada em 8 de fevereiro de 2023, 19:14 horas

O estado de saúde do menor de 9 anos, que é um dos sobreviventes de um acidente de trânsito ocorrido na tarde de 28 de janeiro, é estável, segundo informações da Família Gurgel Moreeuw. O acidente ocorreu na Rodovia do Contorno, e, ao contrário do que publicou a reportagem na manhã de 29 de janeiro, o menino encontra-se estabilizado. O acidente vitimou o pai, a mãe e um bebê.

Um tio da criança, de 21 anos, também sobreviveu. O Diário do Vale vem a público se retratar com a Família Gurgel Moreeuw e se solidariza com os lamentáveis acontecimentos.